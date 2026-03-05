De Martino torna con STEP e batte Vanina, la Coppa Italia e Cocciante

Stefano De Martino porta al successo Rai2 in prima serata con la prima puntata del rientrante ‘Stasera tutto è possibile’. Resiste su Canale 5 la seconda stagione di Vanina, la fiction con Giusy Buscemi protagonista, che corre come la Coppa Italia e il docu di Rai1. In access Scotti batte De Martino versione Affari, mentre Gruber supera ancora quota 2 milioni.

Vince De Martino su Rai2, che batte altre novità della ricca proposta generalista. Un docu con strategica collocazione post festival, ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’ sui Rai1, contro tre alternative importanti ieri in tv: ‘Vanina: Un vicequestore Catania 2’ su Canale5, la nuova stagione di ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai2, la Coppa Italia su Italia 1 (Lazio-Atalanta).

E’ stata questa la parte principale della griglia nella serata del 4 marzo, con su Rai3 la solita Federica Sciarelli e ‘Chi l’ha visto?’ e, fronte approfondimento, una replica di Aldo Cazzullo su La7 (‘Una giornata particolare’) e Tommaso Labate su Rete4 (‘Realpolitik’.

Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo in fila queste e le altre opzioni principali.

Vince STEP su Rai2 davanti a Buscemi e la Coppa Italia

Su Rai2 per ‘Stasera tutto è possibile’, con Stefano De Martino alla guida della compagnia di giro composta anche da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia e tra gli ospiti Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio, ha conseguito 2,3 milioni di spettatori e 16,8% di share.

Su Canale5 la prima puntata della seconda stagione di ‘Vanina: Un vicequestore a Catania’ con Giusi Buscemi, Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna e Claudio Castrogiovanni, ha conquistato 1.985.000 spettatori con uno share del 13,4%.

Su Italia 1 la seconda semifinale di andata della Coppa Italia, Lazio-Atalanta, terminata due a due, ha conseguito 2,048 milioni di spettatori e 10,2% di share.

Su Rai1 il docu ‘Il mio nome è Riccardo’ con protagonista il cantante autore e interprete di Margherita e tanti altri classici della musica italiana, ha avuto 1.846.000 spettatori e 10,5% di share.

Su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ con Federica Sciarelli alla conduzione è arrivato a 1,514 milioni e 9,4% di share.

Cazzullo in replica stacca un Labate in risalita inattesa

Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ con Aldo Cazzullo in replica su Francesco d’Assisi, a ben 950mila spettatori e il 5,4%.

Su Rete4 ‘Realpolitik’ con Tommaso Labate alla conduzione e l’Iran in primo piano, e tra gli ospiti Lucia Annunziata, Toni Capuozzo, Federico Rampini, Nathalie Tocci, a 689.000 spettatori e 5,2%.

Inoltre, su Tv8 ‘4 Ristoranti’ a 376mila e 2,5%, sul Nove ‘Il Codice Da Vinci’ a 328mila e 2,2%.

In access prime time vince Scotti su De Martino. Vola ancora Gruber al 9,6%

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.250.000 spettatori e 21,3%, ‘Affari Tuoi’ a 4.584.000 spettatori e 21,5%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.022.000 spettatori e 20%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.763.000 spettatori e 22,4%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 2.055.000 spettatori e 9,6%.