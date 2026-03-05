La Stampa da Gedi a Sae. Redazione in allarme: ecco cosa sta succedendo

L’annuncio dell’accordo tra Gedi e il gruppo guidato da Alberto Leonardis per la cessione del quotidiano torinese ha portato i giornalisti all’assemblea permanente. Mentre chiedono garanzie su piano industriale, occupazione e autonomia editoriale.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la cessione della Stampa al gruppo Sae non sarà una passeggiata né un pranzo di gala. Infatti la notizia della firma dell’accordo preliminare fra Gedi e Sae, il 4 marzo scorso, è stato accolto decisamente male da una redazione già esasperata da mesi d’incertezza sul destino di uno dei più antichi e autorevoli quotidiani italiani.

Risultato: giornalisti in assemblea permanente, giornale assente dalle edicole la mattina di mercoledì 5 marzo e sito non aggiornato fino alle 7 della stessa mattina.

La tappe del disimpegno

Andando per ordine. Che Exor, la società della famiglia Agnelli-Elkann, non ne volesse più sapere della carta stampata è un fatto noto da mesi, se non addirittura da anni: la prima dismissione dei quotidiani del gruppo Gedi, quella del Centro di Pescara e della Città di Salerno, risale addirittura all’ottobre 2016, anche se allora venne spiegata con la necessità di rispettare la soglia di tiratura di un gruppo che stava espandendosi grazie alla fusione fra gruppo L’Espresso e Itedi, allora proprietaria della Stampa e del Secolo XIX. A guidare la cordata che allora acquistò il quotidiano pescarese fu proprio quell’Alberto Lonardis che ora troviamo alla guida del gruppo che dopo aver acquistato sei quotidiani ex Gedi (nel 2020 Il Tirreno, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, La Nuova Ferrara, a fine 2021 La Nuova Sardegna, nel 2025 La Provincia Pavese), ha progressivamente ampliato le sue attività ad altri settori a partire dalla comunicazione con l’acquisto delle agenzie Different e Next 14 fuse poi in Next – Different, e ora, salvo sorprese, nel giro di due mesi prenderà il controllo anche del quotidiano piemontese e di tutto ciò che le ruota intorno, compresi il centro stampa con relativa rotativa, alcune altre testate collegate al quotidiano, la rete commerciale per la raccolta della pubblicità locale.



La notizia è arrivata dopo mesi di voci e di trattative più o meno segrete, compresa quella, fallita a quanto pare perché non si è arrivati alla cifra desiderata da Gedi, con il gruppo Nem, editore delle testate ex Gedi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Dal 21 gennaio scorso si discuteva in esclusiva con Sae.

Incognita soci

L’acquisto, ha spiegato una nota arrivata da Torino e da Sassari (dove ha sede centrale Sae), avverrà con una società di nuova costituzione controllata dalla capofila Gruppo Sae “con l’ingresso previsto di investitori legati al territorio del Nord Ovest”. Su chi siano i possibili nuovi soci in Sae le bocche restano cucite, anche se qualche nome circola, come quello della Federazione italiana Tennis e Padel, presieduta dal sardo Angelo Binaghi, vicino ad altri soci di Sae come la Fondazione di Sardegna e legatissimo all’Isola dove il gruppo di Leonardis oltre ad editare La Nuova Sardegna ha trasferito una parte importante delle sue attività.

I tempi per chiudere la partita comunque ci sono, visto che il perfezionamento della cessione è previsto entro il primo semestre del 2026, quindi entro giugno, anche se si potrebbe fare prima, forse entro un paio di mesi, se sarà possibile completare tutte le procedure sindacali e burocratiche previste dalla legge.

La reazione dei giornalisti

Ciò, come si è detto, non è bastato a calmare le acque in una redazione già da tempo in fibrillazione, preoccupata per il proprio futuro sia dal punto di vista editoriale che sul fronte occupazionale, dei salari e di quant’altro finora garantito da Gedi.

Prova ne è lo sciopero del 25 febbraio scorso accompagnato da un flash mob dei giornalisti davanti a Montecitorio con lo slogan ‘La Stampa non si svende’, al quale hanno aderito anche alcuni politici come i deputati Riccardo Magi (+Europa) e Angelo Bonelli (Verdi).



“Con la firma del preliminare di cessione al gruppo Sae”, si legge nel documento emesso dall’assemblea di redazione del 4 marzo, “il gruppo Gedi compie l’ennesima dismissione di una stagione che ha già impoverito il panorama editoriale italiano. La Stampa, che da oltre un secolo rappresenta un presidio di informazione per il Nord Ovest e per l’intero Paese, viene ceduta senza che siano state fornite garanzie chiare e vincolanti a chi ogni giorno la realizza e ai lettori che la sostengono. È inaccettabile”.



Lungo l’elenco delle richieste: la presentazione immediata del piano industriale e del progetto editoriale; che sia resa nota composizione societaria del veicolo che acquisirà il giornale, chi sono gli investitori evocati nei comunicati; che ci sia conferma formale e scritta della piena autonomia e indipendenza della testata, e che non manchino garanzie sul mantenimento degli organici, sulla struttura delle redazioni, su

investimenti nel digitale e nel multimediale.

L’impegno della Fnsi

A fianco della redazione, la Federazione nazionale della stampa, la cui segretaria Alessandra Costante, parlando di “cronaca di una cessione annunciata” parafrasi di un celebre romanzo di Manuel Garcia Marquez in cui l’annuncio era quello della morte, ha specificato che “la Fnsi vigilerà con la dovuta attenzione e anche un rigore maggiore su ogni passaggio di questa cessione per numerosi motivi, ma essenzialmente perché è stata preceduta da indiscrezioni sulla consistenza economica del Gruppo acquirente, che ai tavoli sindacali dovrà dimostrare la capacità di pagare gli stipendi e mantenere l’occupazione tanto dei giornalisti quanto dei non giornalisti”.

Secondo Costante, “nonostante qualche ravvedimento in corso”, il gruppo Sae avrebbe mostrato i suoi limiti nella gestione del Tirreno, “ quotidiano molto meno complicato della Stampa”, in particolare oggi, alla vigilia della chiusura del precedente piano di crisi che scadrà il 31 marzo, “alla testata livornese già si sentono ventilare ipotesi di cassa integrazione al 40%, come ben sa l’Associazione Stampa Toscana”.

E infine, non è mancato l’intervento del presidente della Commissione Cultura ed editoria della Camera Federico Mollicone, che invita i vertici Gedi in commissione “per fornire i chiarimenti necessari”.