BBC: serve un “modello di finanziamento più sostenibile”

Una prima risposta sulla revisione della Royal Charter:

Senza una riforma profonda la BBC rischia di non riuscire a sostenere la propria missione di servizio pubblico, dal momento che cambiamenti “irreversibili” nei consumi hanno messo in crisi il sistema del canone. E’ questo il messaggio centrale contenuto nel documento di 114 pagine con cui la BBC ha risposto alla consultazione avviata dal governo britannico sul rinnovo della Royal Charter, la carta che stabilisce ruolo, missione e modalità di finanziamento della corporation.

Minori entrate dal canone e mercato competitivo

“La BBC è passata dall’essere un servizio pagato e utilizzato da quasi tutte le famiglie a uno utilizzato da quasi tutte le famiglie ma per il quale milioni di persone non pagano” si legge nel testo. Secondo i dati citati dalla corporation, infatti, il 94% della popolazione del Regno Unito utilizza la BBC ogni mese, ma meno dell’80% delle famiglie paga il canone televisivo.

Alla base di questo squilibrio ci sono soprattutto i cambiamenti nelle modalità di consumo dei contenuti, con la diffusione dei servizi di streaming e delle piattaforme digitali, come YouTube, che ha reso meno chiaro quando sia necessario pagare il canone. “Le regole che stabiliscono quando una famiglia deve possedere una licenza non riflettono più il comportamento tipico del pubblico in molte famiglie del Regno Unito”, afferma il documento. Il canone televisivo, infatti, è basato soprattutto sulla visione della TV in diretta, mentre oggi una parte crescente dei contenuti viene fruita on demand.

Il rischio di un “punto di rottura”

Secondo la BBC, se il sistema non verrà aggiornato si potrebbe arrivare a una situazione insostenibile, in cui il costo del servizio pubblico ricadrebbe su “un numero sempre più ridotto di persone che finanziano un servizio pubblico destinato all’intera popolazione”, e che inizieranno a “risentirsi”.

La BBC non indica nel dettaglio quale dovrebbe essere il nuovo sistema, ma “concorda con il governo sulla necessità di un modello di finanziamento più sostenibile”. Secondo la corporation, se si riuscisse a garantire che più persone contribuiscano al finanziamento, il canone potrebbe anche diventare più progressivo e potenzialmente più basso per alcune categorie.

Una piattaforma britannica per competere con Netflix e YouTube

Secondo il Guardian, tra le proposte contenute nel testo c’è anche un progetto per rafforzare l’offerta digitale, aprendo iPlayer ai contenuti di altri broadcaster pubblici britannici, come ITV e Channel 4, con l’obiettivo di creare una piattaforma nazionale in grado di competere con i grandi servizi globali. “Nel nuovo mondo dello streaming globale solo poche piattaforme riusciranno a mantenere una grande scala di pubblico, e c’è il rischio reale che nessuna di queste sia di proprietà britannica”, afferma l’emittente.

Secondo la proposta, iPlayer potrebbe ospitare anche contenuti di altri operatori con modelli di business diversi, come pubblicità o abbonamento, mantenendo però senza pubblicità i contenuti di servizio pubblico della BBC.

Il confronto con il governo

Il documento rappresenta la posizione iniziale della BBC nel processo di rinnovo della sua carta costitutitiva, per la quale nei prossimi mesi l’emittente avvierà una fase di confronto con il governo britannico, da cui dovrebbero emergere entro la fine dell’anno proposte più concrete da cui dipende non solo il futuro del canone televisivo, ma il modello stesso del servizio pubblico nel Regno Unito.

Foto (Ansa)