Don Matteo stacca Quo Vado. Cucciari precede Formigli, Del Debbio e Infante

In prima serata prevale ‘Don Matteo’ su Rai1, che batte ‘Quo Vado’ su Canale 5.

La sfida tra ‘Don Matteo 15’ su Rai1 e ‘Quo Vado’ su Canale 5 in primo piano nella serata di giovedì 5 marzo, con la finale di Masterchef come opzione speciale su SkyUno. Tra le varie opzioni serali, Italia 1 ha proposto ‘Mission Impossible: Fallout’, mentre nel filotto dell’approfondimento, oltre alla leggerezza di ‘Splendida Cornice’ su Rai3, si sono confrontati con un mix di politica e cronaca ‘Ore14 di sera’ su Rai2, ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e ‘Piazzapulita’ su La7.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Don Matteo vince facile, ma Zalone in replica si difende bene

Su Rai1 la fiction, ‘Don Matteo’, con Raoul Bova e tanti nuovi protagonisti nel cast, ha conseguito 3,7 milioni di spettatori e il 21,7% di share.

Su Canale 5 la nuova replica di ‘Quo Vado’ con Checco Zalone protagonista, ha riscosso 2,7 milioni di spettatori con uno share del 16,5 %.

Su Italia 1 il film action cult ‘Mission Impossible: Fallout’’ con Tom Cruise, ha riscosso solo 680mila spettatori e 4,2% di share.

Geppy supera un milione con Susan Sarandon e tante donne

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Splendida Cornice’, con Geppi Cucciari mattatrice, Susan Sarandon, Dito nella Piaga, Syria, Giovanni Camurri, Bambole di pezza, Gianna Pratesi, Giovanna Botteri, Matilda De Angelis tra gli ospiti, è arrivata a 1,029 milioni di spettatori e il 6,3%.

In tema approfondimento politico vince La7: Tajani e la madre del piccolo Domenico da Del Debbio e Santoro e Schlein da Formigli

Su La7 ‘Piazzapulita’ con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Henry John Woodcock, Elly Schlein, Joumana Haddad, Francesca Mannocchi, Augusto Minzolini, Alberto Negri, Michele Santoro, Tomaso Montanari, Pegah Moshir Pour, Giorgio Mulè, Francesco Giubilei, a 951mila spettatori e il 6,8%.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Antonio Tajani, Pierpaolo Sileri, Gianluigi Paragone, Giuseppe Cruciani, la madre del picco Domenico ed il suo avvocato, ha conseguito 896mila spettatori e 6,9% di share.

Su Rai2 il talk crime (ma non solo) ‘Ore 14 Sera’ con alla conduzione Milo Infante ha conseguito 714mila spettatori con il 5,2%.

Inoltre, sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ a 426.000 spettatori con il 2,5%. Su Tv8 ‘2012’ a 160.000 spettatori e 1%.

In access De Martino batte Scotti al fotofinish. Gruber sfiora due milioni

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.461.000 spettatori e 22,2%, ‘Affari Tuoi’ a a 5.033.000 spettatori e 23,8%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.174.000 spettatori e 20,3%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.017.000 spettatori e 23,8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.962.000 spettatori e 9,3%.