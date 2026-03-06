Charles Christman, head of investor relations in Stellantis

Charles Christman inizia a lavorare in Stellantis con il ruolo di head of investor relations a partire da marzo 2026. La nomina arriva dopo la decisione di Ed Ditmire di lasciare l’azienda per motivi personali.

La nomina di Charles Christman

Nel nuovo incarico riporta direttamente al chief financial officer Joao Laranjo e subentra a Ed Ditmire. Nel suo nuovo ruolo Christman guida le attività di investor relations del gruppo e gestisce il rapporto con la comunità finanziaria e gli investitori. La posizione è centrale nel coordinamento della comunicazione finanziaria e nel supporto alle strategie di mercato dei capitali della società.

Il percorso professionale

Christman ha una carriera nel mondo della finanza che include treasury, sviluppo del business e investor relations. Negli ultimi otto anni lavora a stretto contatto con Joao Laranjo ricoprendo diversi incarichi in Nord America: tesoriere, head of financial services, head of financial planning & analysis e presidente di Stellantis Financial Services US. In precedenza ricopre ruoli strategici in Fiat Chrysler North America, General Motors e Meritor. Si laurea in finance alla Indiana University e consegue un master in business administration alla Michigan State University.