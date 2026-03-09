La didattica passa dal podcast: a Roma la finale del ‘Premio Podcast a Scuola’

La scuola italiana sperimenta sempre più il linguaggio del podcast. Per valorizzare queste esperienze nasce il Premio Podcast a Scuola, iniziativa nazionale promossa da ASSIPOD – Associazione Italiana Podcasting che premia i migliori podcast realizzati da studenti e insegnanti. La fase finale e la cerimonia di premiazione si terranno sabato 28 marzo alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, presso la stazione Tiburtina, nell’ambito della settimana del Podcast. L’edizione di quest’anno è realizzata in collaborazione con il Gruppo Editoriale La Scuola. I progetti vincitori dovranno distinguersi in creatività, innovazione e valore culturale e sociale.

Premio Podcast a Scuola

Il podcast come nuova leva didattica

Secondo gli organizzatori, il podcasting sta ridefinendo il modo in cui i giovani raccontano il mondo, attraverso formati come storie, inchieste e talk. “Il podcast a scuola non è solo tecnica audio, è un nuovo modo di fare comunità”, spiegano da ASSIPOD. “Vedere studenti e docenti confrontarsi, votare i progetti dei propri colleghi e ricevere un riconoscimento fisico chiude un cerchio educativo fondamentale”.

La mattinata del 28 marzo sarà un momento di confronto per la comunità scolastica. I lavori saranno coordinati da Giulio Gaudiano, presidente di ASSIPOD, insieme a Davide Gelati, Adriana Migliucci, Maria Rosa Rechichi e Daniela Zeziola. La giornata si articolerà in due momenti principali. Dalle 9.30 alle 10.30 si terrà la presentazione dei podcast in nomination con la votazione inter pares, in cui i rappresentanti degli stessi autori e autrici presenteranno i progetti alla giuria e parteciperanno allo scrutinio. Dalle 12.30 alle 13.00 è prevista la cerimonia di premiazione, con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti che chiuderanno il percorso del concorso.

Le categorie del concorso

Il premio è dedicato ai podcast in lingua italiana, originali e distribuiti tramite Feed RSS. Le opere saranno valutate in tre categorie scolastiche: scuola primaria; scuola secondaria di primo grado; scuola secondaria di secondo grado.

Il percorso del premio si sviluppa in tre momenti principali. 15 marzo: termine ultimo per pubblicare gli episodi e inviare le candidature tramite il sito assipod.org/premiopodcastascuola; 20 marzo, annuncio ufficiale delle nomination; 28 marzo, finale e premiazione a Roma presso la Casa delle Tecnologie Emergenti. L’iniziativa è rivolta a tutti gli istituti che hanno già attivato un podcast scolastico e vogliono portare il proprio progetto su un palcoscenico nazionale.