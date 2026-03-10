BMW iX3: la ‘Neue Klasse’ debutta tra Milano e Cortina

Dalla progettualità di BMW Italia nasce l’idea di una driving experience che parte dal cuore di Milano e arriva fino alle Dolomiti. Doveva essere la presentazione della nuova BMW iX3 per il mercato italiano, ma il progetto ha convinto subito la casa madre, che ne ha colto il potenziale trasformandolo in un evento internazionale.

Sono stati circa 200 gli invitati, provenienti da 27 Paesi, che hanno potuto provare su strada il nuovo modello lungo un itinerario pensato per unire guida, paesaggi ed eccellenze del territorio italiano. Un viaggio che ha attraversato alcune delle località più suggestive del Nord, con tappe tra i colli veronesi, la Val Badia e i panorami delle Dolomiti.

Il programma si apre a Milano, alla House of BMW Milano, dove ogni giorno un gruppo di ospiti e giornalisti internazionali prende parte alla presentazione ufficiale del modello e delle innovazioni della nuova piattaforma elettrica del marchio.

Dopo la presentazione, la carovana di vetture lascia il centro della città per dirigersi verso il Veneto, con una prima sosta alla cantina La Collina dei Ciliegi, immersa nelle colline veronesi. Il viaggio prosegue poi verso Cortina d’Ampezzo, dove BMW ha riservato lo chalet Casa Guargnè come base dell’evento.

Il giorno successivo il percorso cambia scenario: la guida si sposta tra i passi di montagna della Val Badia, terreno ideale per testare precisione, comfort e gestione della potenza del nuovo sistema elettrico. Tra le soste più suggestive spicca il ristorante-hotel Castel Badia, ultima tappa prima del rientro verso la pianura e l’arrivo al centro operativo di San Donato Milanese.

“Questa esperienza di guida è molto più di un test drive: è il racconto del nostro impegno a reinventare il piacere di guidare, in armonia con l’ambiente e con uno sguardo rivolto al futuro”, spiega Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia. Fin dal video di apertura dell’evento — accompagnato dalla voce di Pierfrancesco Favino — emerge la volontà del marchio di comunicare la nuova identità della mobilità elettrica BMW.La iX3 è infatti il primo modello della piattaforma BMW Neue Klasse, progetto che rappresenta il più grande investimento singolo nella storia del brand.

Parte di questo investimento riguarda il nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dove verranno prodotti i modelli basati sulla piattaforma e le celle delle batterie. La fabbrica è uno degli impianti più avanzati realizzati dal gruppo BMW: funziona interamente con energia elettrica, eliminando il consumo diretto di combustibili fossili e riducendo significativamente l’impronta di CO₂ nella produzione. Lo stabilimento dispone inoltre di un “gemello digitale” che ne simula il funzionamento, permettendo di testare innovazioni tecnologiche e modifiche produttive in ambiente virtuale prima dell’applicazione sulle linee reali.

Un progetto industriale e tecnologico che, proprio come il viaggio tra Milano, le colline venete e le Dolomiti, racconta la direzione intrapresa da BMW: unire innovazione, sostenibilità e piacere di guida in una nuova visione dell’automobile elettrica.