‘Scatti di Solidarietà’, concorso fotografico per giovani talenti dedicato ai valori del Rotary

Il Rotary Club Milano Villoresi, insieme a Rodolfo Namias Editore, lancia il concorso fotografico “Scatti di Solidarietà”, rivolto ai giovani under 30 che vogliono raccontare attraverso le immagini storie di impegno sociale, pace, salute, educazione, ambiente e sviluppo comunitario. In palio premi in denaro, pubblicazioni su fotografia.it e Tutti Fotografi, contatti professionali ed esposizioni presso la Galleria Underfactory di Segrate. Le candidature devono essere inviate entro il 30 aprile 2026. Qui di seguito tutte le info.

Scopo del premio

Il premio intende favorire la conoscenza delle iniziative del Rotary e promuovere, attraverso il linguaggio delle immagini, i valori di servizio, solidarietà e impegno per il bene comune.

Premio e partecipazione

Il Rotary Club Milano Villoresi mette in palio un premio di € 2.000. Il Concorso va oltre il semplice premio in denaro in quanto darà la possibilità al vincitore di incontrare personaggi del mondo della fotografia, dell’editoria e della pubblicità che potrebbero offrire anche opportunità di lavoro.

Il Concorso è riservato a giovani fotografi (max 30 anni di età) che abbiano realizzato e pubblicato (stampa, web, social) reportage e fotografie.

Soggetto promotore

Il Concorso è promosso da Rotary Club Milano Villoresi in collaborazione con Rodolfo Namias Editore

Chiusura del concorso, Giuria e Premiazione

La data di chiusura per l’invio delle fotografie è 30 aprile 2026. La giuria è composta da addetti ai lavori: giornalisti, photo editor, fotografi, scelti e coordinati da Laura Ronchi. Serata finale con la premiazione: entro maggio 2026

Comunicazione

Il concorso sarà promosso dal Rotary Club Milano Villoresi e dalle testate di Rodolfo Namias Editore tramite social media, blog di fotografia e influencers.

Modalità di partecipazione:

I partecipanti dovranno presentare insieme alle foto o al reportage (max. 5 immagini) un CV. Si suggerisce anche di specificare come il Rotary Club Milano Villoresi potrebbe sostenere il loro lavoro.

Regolamento

Il Concorso è riservato a giovani fotografi (max 30 anni di età) che abbiano realizzato e pubblicato (stampa, web, social) reportage e fotografie. La giuria selezionerà i tre fotografi finalisti; a loro sarà chiesto di mettere a disposizione del Rotary 2 stampe fotografiche che verranno messe in vendita a scopo benefico durante la serata di premiazione. Il partecipante dichiara di essere autore delle immagini presentate e di detenerne tutti i diritti.

Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. Il racconto per immagini deve riguardare almeno una delle seguenti vie d’azione del Rotary: Pace e prevenzione dei conflitti, Prevenzione e cura delle malattie, Acqua e servizi igienico-sanitari, Salute materna e infantile, Alfabetizzazione e educazione di base, Sviluppo economico e comunitario, Ambiente

Durante la serata di premiazione il Rotary consegnerà al vincitore il premio di € 2.000. La finalità del premio è anche quella di promuovere la crescita professionale del fotografo vincitore, pertanto Il Rotary Club Milano Villoresi e i partners dell’operazione, introdurranno il giovane professionista a fotografi importanti, direttori di giornali o direttori creativi,un aiuto concreto in termini di entrature professionali. La giuria sarà composta da addetti ai lavori: giornalisti, photo editor, fotografi affermati, scelti e coordinati da Laura Ronchi. Le fotografie premiate saranno pubblicate su www.fotografia.it

– la rivista Tutti Fotografi Le fotografie premiate saranno esposte alla Galleria Underfactory Via Gran Paradiso 9, Segrate, villaggio Ambrosiano