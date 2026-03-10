Non solo calcio, ma un evento sociale: il Mondiale americano secondo Infantino

Il presidente Fifa racconta allo spagnolo As la sua visione per la competizione che si disputerà tra giugno e luglio in America, Canada e Messico. “Sarà una festa”, spiega, ma senza citare il suo rapporto con Trump

“Il Mondiale sarà una festa”. A poco meno di 100 giorni dal via della Coppa del mondo in Stati Uniti, Canada e Messico, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, fa il punto in una lunga intervista allo spagnolo AS.

Richieste di biglietti senza precedenti

“La Coppa del Mondo sarà fantastica, fenomenale. C’è un’eccitazione senza precedenti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada”, dice Infantino, che nel colloquio non cita né il suo rapporto continuo con il presidente Donald Trump, né le nubi generate dalla guerra in Iran.



“In quattro settimane, abbiamo ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti: è incredibile. Abbiamo quasi sette milioni di biglietti, ma 500 milioni è una cifra mai vista prima nella storia della Fifa o di qualsiasi altra istituzione. Settantasette delle 104 partite hanno ricevuto oltre un milione di richieste di biglietti, e le restanti si aggirano intorno a quella cifra. Stiamo tenendo da parte alcuni biglietti per la parte finale del torneo e per gli ultimi giorni”.

“Tutti gli stadi saranno pieni; sarà una festa totale. Quando si diceva che il calcio non fosse molto apprezzato negli Stati Uniti, le cose sono cambiate”.

Prima Coppa a 48 squadre

La convinzione del numero 1 della Fifa è che “sarà un enorme successo”. “Sarà la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, 104 partite, 16 città, tre nazioni”.

“Stiamo affrontando qualcosa di enorme. È più di un torneo, più di una competizione sportiva; è un evento sociale che il mondo si fermerà ad ammirare”, conclude.

