Mattarella: scienza e tecnologia mettano al centro persona e valori umani e universali

A Firenze laurea honoris causa per il presidente della Repubblica

“I social hanno modificato il modo di comunicare, cambiando relazioni sociali e modo di operare anche nella vita politica. L’intelligenza artificiale sta modificando forme e modalità di lavoro e innumerevoli e ancora indefiniti aspetti della vita nel mondo”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo all’Università di Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in ‘Politica, Istituzioni e Mercato’ da parte dell’Università di Firenze, nell’ambito delle celebrazioni del 150mo anniversario della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”.

Lunghissimo applauso ininterrotto, con tutte le persone in piedi, Mattarella ha parlato nella grande sala del Teatro del Maggio musicale fiorentino, davanti alla rettrice Alessandra Petrucci, ai docenti sul palco, e a studiosi e studenti raccolti in platea.

Tecnologia e scienza hanno bisogno di un apporto umanistico

Il presidente della Repubblica ha parlato della necessità di umanizzare scienza e tecnologia, sottolineando l’importanza di far dialogare cultura e politica e di fare attenzione alle pretese e alle tentazioni di agire fuori del diritto internazionale.

“La tecnologia e la scienza sembrano avere oggi bisogno soprattutto di un nuovo e vigoroso apporto di carattere umanistico”, ha spiegato. “Di una nuova ricomposizione dell’unicità del sapere, sempre più avvertita e concretamente sviluppata da discipline che un tempo apparivano estranee le une alle altre”.

“Vi è l’esigenza di rimettere al centro la persona, i valori umani e universali, il senso di comunità che accresce il valore delle relazioni tra le persone, del rispetto e del reciproco riconoscimento di dignità e diritti”, ha rimarcato.

Cultura e politica

Poi il lungo passaggio sul diritto. “I padri costituenti si rivelarono capaci di indicare a un popolo devastato dalla guerra, sofferente e disorientato, una prospettiva di futuro, una società aperta da realizzare insieme, nella condivisione dei diritti fondamentali, nella libertà, nel pluralismo delle istituzioni, promuovendo un benessere fondato sul lavoro e un’economia libera e orientata all’utilità sociale, la cooperazione e la pace come obiettivo delle relazioni internazionali”, ha detto.



Mattarella ha sottolineato come la nostra Costituzione sia nata grazie anche al contributo di uomini di cultura e studiosi di diverso accanto “alla componente più schiettamente politica”. “La cultura e la scienza sono per loro autentica natura aperte all’interlocuzione, non pretendono di possedere verità assolute, sono inclini a trovare punti di incontro, a raggiungere mediazioni, senza rinunciare ad affermare principi e valori. Questo rese possibile la nostra Costituzione: una collaborazione autentica e profonda, tra studiosi e rappresentanti politici, nel porre le basi per la rinascita dell’Italia nel segno della democrazia”.

Pretesa di agire al di fuori di organismi sovranazionali

Tornando all’attualità, Mattarella ha sottolineato come “La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell’ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali”.

“I protagonisti degli scenari globali, con grande e crescente influenza sulla vita quotidiana di singoli e comunità, sono soggetti tecnologici e finanziari. Sovente vi si fondono i due aspetti. Non si tratta di fenomeni completamente nuovi. Nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati”. “La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi”, ha continuato.

Rimettere al centro diritto

“Vi è l’esigenza di rimettere al centro la persona, i valori umani e universali, il senso di comunità che accresce il valore delle relazioni tra le persone, del rispetto e del reciproco riconoscimento di dignità e diritti”, ha quindi detto. “Occorre, come hanno fatto tanti di coloro che hanno operato in questa Scuola, dedicarsi allo studio con passione, nei diversi ambiti della conoscenza affinché i nuovi confini del sapere possano essere esplorati e coltivati per realizzare il benessere collettivo che muove dalla centralità della persona, di ciascuna persona, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Occorre farlo come incitava Francesco Protonotari, primo direttore della Nuova Antologia, altra creazione della Firenze capitale, come ‘spiriti indipendenti e coraggiosi'”.