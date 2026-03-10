Hoepli, uno sciopero e un flash mob dei dipendenti contro la liquidazione

Uno sciopero da un’ora oggi e un flash mob in programma per sabato, alle 14. Sono le iniziative messe in atto dai lavoratori della Hoepli di Milano, annunciate dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil a seguito di un’assemblea in cui è stata denunciata l’assenza di un piano industriale che “definisca prospettive chiare e progetti futuri” per la storica libreria milanese.

Una “mancanza di visione” della proprietà, spiegano le organizzazioni dei lavoratori, che “sta generando ripercussioni non solo sui dipendenti, ma anche su autori, fornitori e clienti”.



Circa un mese fa sono cominciate a circolare notizie sul futuro incerto per la storica libreria e casa editrice, messa in difficoltà più che dai conti o dalle difficoltà del settore, dalle tensioni tra i due rami della famiglia. E non è un caso che la protesta odierna coincida con la riunione del Cda davanti al notaio.

I sindacati hanno ribadito la loro “ferma contrarietà a scelte unilaterali che escludono il confronto con le parti sociali, a qualsiasi ipotesi di liquidazione o frammentazione aziendale e alla svalutazione di un patrimonio culturale milanese che non si svende”.

Ieri sulla vicenda della storica casa editrice e libreria di Milano a rischio chiusura è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Sala, auspicando che “il senso di responsabilità nei confronti in primis dei dipendenti della libreria, ma anche di tutte le lettrici e i lettori affezionati – ha detto – prevalga sui dissapori in seno alla famiglia e sulla crisi delle librerie indipendenti a cui stiamo assistendo già da qualche anno in tutto il mondo”.