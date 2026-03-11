La guerra di reputazione dell’intelligenza artificiale

Nel mercato dell’intelligenza artificiale si sta aprendo una battaglia che assomiglia molto a quelle della vecchia industria della pubblicità che non riguarda solo modelli, benchmark o potenza di calcolo ma l’immagine.

L’episodio che lo dimostra è arrivato a fine febbraio negli Stati Uniti e sta continuando in questi giorni, quando lo scontro tra governo americano e aziende di AI è uscito dalle riunioni tecniche ed è diventato un caso pubblico perché il Dipartimento della Difesa ha chiesto ad Anthropic di eliminare due limiti dall’uso del suo modello Claude quali il divieto di sorveglianza di massa dei cittadini americani e quello di utilizzare l’intelligenza artificiale in sistemi d’arma completamente autonomi. L’azienda ha rifiutato ed il fondatore Dario Amodei ha spiegato che quei due punti non sono negoziabili perché riguardano diritti fondamentali e perché i modelli attuali non sono abbastanza affidabili per decisioni letali senza controllo umano.

La risposta politica come abbiamo scritto è stata immediata con Washington che ha minacciato di classificare Anthropic come rischio per la sicurezza della supply chain federale, una categoria che di solito viene usata per fornitori stranieri considerati problematici.

In quelle stesse ore OpenAI annuncio’ un accordo con il Pentagono per l’utilizzo dei suoi modelli nei sistemi governativi, precisando alcune linee rosse simili a quelle di Anthropic, tra cui il divieto di sorveglianza domestica di massa e la necessità di mantenere controllo umano nell’uso della forza.

Fin qui potrebbe sembrare una normale disputa tra governo e fornitori tecnologici ma la parte interessante arriva subito dopo perché nel giro di pochi giorni Claude è diventata l’app gratuita più scaricata negli Stati Uniti sull’App Store, superando ChatGPT. Nello stesso periodo sono aumentate anche le disinstallazioni dell’app di OpenAI nel mercato americano.

Non è stato un salto tecnologico a produrre questo effetto ma una narrazione.

Anthropic è diventata, nel giro di pochi giorni, l’azienda che difende dei limiti all’uso dell’intelligenza artificiale ed OpenAI è apparsa come quella che tratta con il potere politico.

Uso giornalmente, anche per questo pezzo, Claude e ChatGPT e dal punto di vista tecnico le differenze non sono tali da spiegare uno spostamento così rapido nella percezione degli utenti e’ chiaro che il punto specialmente per un comportamento così’ repentino è altrove.

Mi e’ venuto spontaneo il paragone pur se stiamo parlando di servizi e non di prodotti con la competizione tra Coca-Cola e Pepsi che non si combatteva nelle fabbriche perché le due bevande erano molto simili e la differenza si costruiva nella mente dei consumatori .

Coca-Cola rappresentava la tradizione americana e Pepsi parlava ai giovani e al cambiamento.

Come noto a tutti noi Al Ries e Jack Trout spiegavano che quando i prodotti tendono ad assomigliarsi, la competizione si sposta nella percezione.

E come normale sta succedendo oggi tra i grandi modelli di intelligenza artificiale dove Anthropic costruisce la propria identità attorno all’idea di prudenza e di regole ed OpenAI punta invece sull’espansione globale e sull’integrazione ovunque, dal software agli apparati pubblici.

Due strategie industriali diverse, ma soprattutto due storie diverse , le due aziende stanno confermando che nella società di massa non si vendono prodotti o servizi ma si vendono brand.

Per anni si è pensato che la competizione tra sistemi di intelligenza artificiale sarebbe stata una gara puramente ingegneristica basata su più dati, più chip, più parametri ed oggi

la vicenda Claude-OpenAI suggerisce che non sarà più solo questo.

Quando le tecnologie iniziano ad assomigliarsi, il vantaggio competitivo può nascere altrove come sempre visto che l’animo umano non è’ cambiato nella fiducia, nella reputazione, nella capacità di convincere il pubblico che quella tecnologia starà dalla parte giusta quando dovrà prendere decisioni.

Esattamente come succedeva tra Coca-Cola e Pepsi certo con una differenza sostanziale anzi direi fondamentale che allora si trattava di scegliere una bibita ed oggi si tratta di decidere quale intelligenza artificiale vogliamo accanto quando le decisioni inizieranno davvero a essere prese dalle macchine…..per il momento io le uso entrambe e le ho usate per supportarmi in questo pezzo che parlava di loro.