Il ritorno alla Casa Bianca fa bene al patrimonio di Trump

Secondo la classifica dei paperoni stilata da Forbes, Musk che si conferma il più ricco sulla terra. Ma da rilevare è il balzo in avanti del presidente americano, con un patrimonio cresciuto sullo sfondo di una amministrazione che mischia senza troppi imbarazzi politica e affari, condendo il tutto con l’ideologia Maga

Il ritorno alla Casa Bianca ha fatto bene al patrimonio di Donald Trump. Se ci fosse qualche dubbio, davanti a una amministrazione che non si fa scrupoli nel mischiare politica e business – dal lancio di profumi, alla promessa prograssivamente ridimensionata di uno smartphone made in Us, pasando per i piani di sviluppo immobiliare della Gaza del futuro – ci ha pensato la tradizionale classifica di Forbes.

Criptovalute e non solo

Il ranking ha quantificato in 1,4 miliardi la crescita della fortuna del presidente americano, con un patrimonio da 6,5 miliardi che lo posiziona al 645esimo posto.

Pur ben lontano dalla vetta, saldamente occupata da Elon Musk, Trump negli ultimi 12 mesi ha guadagnato ben 55 posizioni, dalla piazza numero 700 occupata in precedenza.

Tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita della ricchezza del tycoon ci sono centinaia di milioni di dollari legati alle criptovalute da lui promosse. Trump ha anche beneficiato dell’annullamento da parte di una corte d’appello di New York di una sanzione civile di 518 milioni per un caso di frode.

“Il secondo mandato presidenziale di Donald Trump ha finora ampiamente ripagato il miliardario capo di Stato”, ha rilevato Forbes. “Che si tratti di concludere affari in Medio Oriente, di promuovere le sue criptovalute o di ospitare personaggi illustri nelle sue proprietà, Trump ha dimostrato che lui e la sua famiglia sono ancora in attività”.

Musk si lascia il Doge alle spalle

Guardando in generale al ranking, in tutto sono oltre 3400 i nomi presenti nella lista, circa 400 miliardari in più rispetto alla classifica del 2025, con un’ondata di ricchezza alimentata dall’impennata del mercato azionario dovuta in parte all’ottimismo sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale.



Musk con un patrimonio attorno a 839 miliardi di dollari, si conferma l’uomo più ricco mai registrato sulla terra. L’imprenditore, patron di Tesla e SpaceX, ha aggiunto 500 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi alle sue fortune, trainato dalle crescenti valutazioni delle sue società.

Superate le difficoltà accusate dalle sue aziende durante l’impegno al Doge e per il supporto esplicito all’amministrazione Trump, Musk è la prima persona in assoluto a superare la soglia degli 800 miliardi di dollari ed è sulla buona strada per diventare il primo al mondo a tagliare il traguardo a quota 1.000.

Gli altri big del tech in classifica

Il patrimonio di Musk ammontano a più di tre volte quella dei nomi successivi nella lista di Forbes, popolata nelle prime posizioni da altri colossi della tecnologia.

I cofondatori di Google, Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi) si sono classificati al secondo e terzo posto. Mentre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è quarto con 224 miliardi e il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, è quinto con 222 miliardi.