“The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris” racconta il legame tra Ferrari e la musica

Il Museo Enzo Ferrari di Modena ospita “The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris”, la nuova exhibition dedicata al rapporto tra Ferrari e il mondo della musica. Un progetto firmato da Next Group, che torna al fianco della Casa di Maranello per una mostra immersiva che racconta decenni di connessioni tra vetture iconiche e grandi protagonisti della scena musicale internazionale.

Un viaggio tra auto leggendarie e star della musica

La mostra, inaugurata il 18 febbraio e aperta fino al 16 febbraio 2027, ripercorre la relazione tra Ferrari e artisti che hanno scelto le vetture del Cavallino come compagne di vita e di creatività. Come ricorda il documento: “Dalla passione di Miles Davis per la sua 275 GTB/4 fino alla 330 GT 2+2 di John Lennon, quella tra la musica e Ferrari è una storia che dura da decenni.”

Il percorso espositivo propone:

vetture appartenute a musicisti celebri

immagini iconiche

podcast originali sviluppati da Chora Media

video-installazioni distribuite come “note musicali” nello spazio

L’obiettivo è far emergere i punti di contatto tra l’universo Ferrari e quello musicale: innovazione, ricerca estetica, tensione creativa e performance.

L’esperienza multisensoriale firmata Next Group

Next Group ha curato concept, naming, allestimenti, postazioni audiovisive e interattive, oltre alla web-app che accompagna i visitatori nei racconti sonori. Federico Ronco, Creative Director di Next, racconta: “Ci siamo entusiasmi all’idea di realizzare nuovamente una mostra Ferrari per il grande pubblico, con The Greatest Hits: una innovativa esperienza multisensoriale […] e una sorpresa alla fine del percorso: il Ferrari Jukebox.”

Con questa exhibition, Next firma la sua quarta mostra al Museo Enzo Ferrari, confermando una collaborazione consolidata con la Casa di Maranello.

Informazioni sulla mostra

“The Greatest Hits – Music Legends and their Ferraris” Museo Enzo Ferrari, Modena Aperta fino al 16 febbraio 2027

I crediti del progetto

Creative Director: Federico Ronco Art Director: Andrea Sala Author: Chiara Seronelli Design Director: Monica Arati Account Director: Federica Carrano Project & Content Manager: Emanuela De Martino Audiovisual artist: Francesco Casanova Project Consultants & Suppliers: Mauro Canali, MEC67, GDL