Dossier contro il Secolo XIX, bufera sullo staff del governatore Bucci. Istruttoria OdG, Brambilla denuncia

Un report sul lavoro di alcuni giornalisti del quotidiano genovese Il Secolo XIX, un confronto serrato tra gli spazi e le righe dedicate a uno o all’altro candidato, la qualità delle foto, le critiche alle parole utilizzate nei titoli. Questo il contenuto di un dossier che sarebbe stato costruito dall’ufficio stampa di Marco Bucci (foto), governatore della Liguria, su un elenco di cronisti genovesi colpevoli ‘di mancata imparzialità’ durante la campagna elettorale poi vinte dall’attuale prima cittadina Silvia Salis.

Lo si legge su alcuni quotidiani secondo i quali il dossier contro il Secolo XIX è stato costruito per fare pressione sull’editore (gli armatori di Msc, ndr) e ammorbidire la linea del giornale diretto da Michele Brambilla.



“Ma è stato proprio Brambilla a chiederci quelli che non erano dossier ma semplici rassegne stampa”, ha spiegato ai quotidiani il portavoce di Bucci, Federico Casabella. Il direttore Brambilla ha già presentato denuncia. L’Ordine dei giornalisti ha aperto un’istruttoria durante la quale viene sentito Brambilla che racconta: “In alcuni incontri pubblici ha detto ai giornalisti: adesso arriverà un direttore che vi metterà a posto”.



Il quotidiano ligure – riporta Ansa – sarebbe stato messo sotto accusa quando arrivano le elezioni comunali con i candidati Piciocchi per il centrodestra (ex vicesindaco di Bucci) e Silvia Salis. Il report contiene l’analisi di articoli, il conteggio delle righe, il posizionamento delle fotografie, gli spazi dedicati all’un candidato rispetto all’altro. Tutto questo finisce nelle mani del governatore che l’avrebbe inviato all’editore del Secolo XIX, Pier Francesco Vago, executive chairman di Msc. Fino a quando in un documento inviato durante la campagna elettorale del 2025 il governatore sarebbe arrivato a indicare direttamente come dovrebbe essere fatto il giornale: ovvero dovrebbe realizzare “interviste ad esponenti nazionali anche di centrodestra”, raccontare “cosa e com’è cambiata Genova negli ultimi anni” e soprattutto garantire “equilibrio nei titoli di apertura del giornale”. (ANSA).