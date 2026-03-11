YouTube a caccia di deepfake su politici e giornalisti

Lo strumento riconosce i video non autorizzati creati da software di IA

YouTube ha annunciato l’espansione del suo strumento di rilevamento delle sembianze nei video a un gruppo pilota composto da giornalisti, funzionari governativi e candidati politici.

Il sistema, evoluzione del “content id”, già utilizzato per proteggere il diritto d’autore, scansiona i filmati caricati sulla piattaforma alla ricerca di volti corrispondenti a quelli degli iscritti al programma, permettendo di individuare i deepfake non autorizzati, creati dall’intelligenza artificiale.

L’azienda aveva lanciato lo scorso anno il rilevamento della somiglianza per i creator nell’ambito del suo programma per i partner.

Come funziona

Per accedere al servizio, ha spiegato la piaataforma in un post sul suo blog, i partecipanti devono fornire un video di identificazione e un documento d’identità, dati utilizzati esclusivamente per la funzione di sicurezza e “non per addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa”.

Ogni richiesta verrà valutata secondo le linee guida della società sulla privacy, mantenendo una soglia di tolleranza per la satira, la parodia e la critica politica.

Secondo Leslie Miller, vicepresidente degli affari governativi, l’obiettivo è proteggere l’integrità dell’immagine di leader e giornalisti, senza soffocare il dibattito pubblico o la libertà di espressione.

Al sito The Verge, Amjad Hanif, vicepresidente dei prodotti per i creator di YouTube, ha affermato che finora il numero di richieste di rimozione per i deepfake è “davvero molto basso perché la maggior parte dei video si rivela piuttosto innocua”.



Lo stesso Hanif ha accennato al media la possibilità di consentire alle persone di guadagnare dai deepfake generati dall’intelligenza artificiale in futuro. “È qualcosa su cui stiamo investendo”, ha detto.