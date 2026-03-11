Ascolto, rispetto, impegno: Valditara apre Didacta citando Pinocchio

Al via oggi a Firenze la più importante fiera dedicata all’innovazione della scuola in Italia

“Voglio ringraziare questi studenti, e i loro maestri, per il loro straordinario impegno. La musica, e l’ho toccato con mano andando nelle scuole, girando per le tante scuole d’Italia, gli strumenti musicali, la passione verso l’arte, ma anche il teatro e lo sport, sono strumenti fondamentali per appassionare i nostri giovani, per tenerli a scuola, per farli ritornare a scuola, per entusiasmarli, per far sì che la nostra scuola possa essere qualcosa di straordinariamente bello per chi la frequenta. Ecco perché la musica è così importante nel progetto del Ministero”.



Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha chiuso la cerimonia inaugurale di Didacta Italia, intervenendo dopo il concerto dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, un progetto patrocinato dal Mim in collaborazione con la Fondazione Uto Ughi, che riunisce 91 giovani studenti provenienti dai licei musicali di tutto il territorio nazionale.

L’edizione 2026

L’edizione 2026 di Didacta, quello che gli organizzatori definiscono la più importante fiera dedicata all’innovazione della scuola in Italia, prevede da oggi fino a venerdì 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze più di 3mila eventi e oltre 700 aziende leader partecipanti.

All’interno del programma scientifico sono previsti specifici momenti di approfondimento dedicati al nuovo Esame di Maturità e alla presentazione delle nuove Indicazioni Nazionali per l’infanzia e il primo ciclo. Poi eventi e seminari dedicati al rafforzamento dei percorsi tecnico-professionali, all’Intelligenza Artificiale, al sistema integrato 0-6 e all’uso delle tecnologie nella didattica.

La manifestazione celebrerà poi anche i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826). Tra le figure più rappresentative della cultura pedagogica e letteraria italiana, con le ‘Avventure di Pinocchio’ – fra i libri per ragazzi più letti e tradotti nel mondo – Collodi ha saputo raccontare l’importanza dell’educazione come trasformazione e percorso di crescita, insieme al valore della responsabilità e della consapevolezza morale e civile.

Impegno, rispetto e ascolto

Impegno, rispetto, ascolto, sono i tre concetti che il Ministro ha sottolineato durante il suo intervento. “L’ascolto è un valore fondamentale. Quando Pinocchio inizia ad ascoltare iniziano a crearsi le premesse perché possa trasformarsi in un bambino e quindi che possa crescere, trasformarsi”, ha detto.

“Mentre non rispettava Mastro Geppetto, Pinocchio aveva dentro di sé l’arroganza che talvolta è tipica di chi non ha capito che il rispetto è un passaggio fondamentale”, ha ribadito.

“Mi fa molto piacere che nelle indicazioni nazionali di cui andrete a parlare in questi giorni proprio qui a Didacta, abbiamo messo per la prima volta l’accento sull’educare al rispetto, alle relazioni, all’empatia, all’entrare in sintonia con l’altro, al capire l’altro, al rispettare l’altro. Una civiltà democratica, una civiltà matura, si fonda sul rispetto”, ha aggiunto.

Per completare il suo percorso di trasformazione, ha proseguito poi il Ministro, rivolgendosi questa volta agli studenti dell’Orchestra presenti sul palco, “Pinocchio deve impegnarsi”. “Senza impegno non si ottengono risultati. Voi vi siete impegnati: gli straordinari risultati che avete oggi esibito sono stati raggiunti con l’impegno. E anche questo è un grande messaggio che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani”.

I contratti per Istruzione e ricerca

Didacta si inaugura proprio nel giorno in cui si apre all’Aran il tavolo di contrattazione per il rinnovo del Ccnl del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Il comparto rappresenta uno dei più ampi della pubblica amministrazione e coinvolge oltre un milione e 330mila lavoratori, tra personale della scuola, dell’alta formazione artistica e musicale, delle università, degli enti pubblici di ricerca e dell’Agenzia spaziale italiana.

“Auspichiamo che le tempistiche siano molto veloci”, ha concluso Valditara, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della fiera. “Questo è il terzo contratto che andiamo a concludere in una legislatura. Sfido chiunque a trovare un governo, nella storia repubblicana, che abbia concluso tre contratti per la scuola. Complessivamente saranno, sommano le varie risorse messe a disposizione ai tre contratti, 416 euro al mese di aumento per personale docenti”.