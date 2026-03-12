Brambilla sulle pressioni del governatore Bucci al Secolo XIX: “sembra una dittatura sudamericana”

Quando ha saputo che lo staff della comunicazione della Regione Liguria confezionava dossier sul vostro lavoro?

«È una cosa che so da sempre. Perché ancora prima che arrivassi a Genova – l’annuncio è dell’agosto 2024 – succedeva un fatto strano. Quando Bucci vedeva i giornalisti del Secolo XIX in qualche evento pubblico, ripeteva frasi così: ‘Adesso arriva un nuovo direttore che vi mette in riga’».

Inizia così l’intervista di Niccolò Zancan su La Stampa di oggi a Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX in relazione al dossier che sarebbe stato costruito dall’ufficio stampa di Marco Bucci, governatore della Liguria, su un elenco di cronisti genovesi rei di mancata imparzialità.

Era lei il castigatore?

«Qualcuno deve aver fatto credere a Bucci che sarebbe arrivato un direttore che avrebbe riposizionato il giornale dalla sua parte. In realtà, io ho accettato l’incarico perché il mio editore, Gianluigi Aponte, mi ha detto: ‘Voglio che lei faccia un giornale apolitico, apartitico, al di sopra delle parti, che dia spazio a tutti’. E poi ha aggiunto: ‘Non si faccia tirare la giacca da nessuno’».



Bucci era già ostile al Secolo?

«Sì. Tanto è vero che in quei giorni, prima del mio insediamento, c’è un editoriale dell’allora direttrice, Stefania Aloia, che denunciava tutto questo. Bucci insolentiva i cronisti del Secolo, annunciando tempi grami».



Poi cosa è successo?

«Arrivo. Chiedo un incontro a Bucci, come si fa con tutte le figure istituzionali. L’inizio è cordiale. Ma presto incomincia a mandarmi messaggi lamentandosi di alcuni pezzi. Gli dico: ‘Guarda, sto facendo il giornale più equilibrato possibile. Se ci sono delle cose oggettivamente sbagliate, puoi segnalarmelo’. Ma questo non lo dico a Bucci. Lo dico a tutti. Così come dico ai cronisti di giudiziaria: sentite sempre accusa e difesa».

Che tipo di lamentele arrivano?

«Pretestuose. Al punto che respingo le sue osservazioni. Ma la situazione peggiora quando Silvia Salis si candida a sindaca di Genova. Bucci percepisce che la sinistra ha una candidata dalla personalità fortissima. Si preoccupa e comincia a inviare al mio editore, nella persona di Pier Francesco Vago, presidente del Secolo XIX, i famosi dossier».

Compresa la lettera con le istruzioni su come fare il giornale in campagna elettorale?

«A quel punto scrivo a Bucci che non si deve più permettere e chiudo». Bucci sostiene che quei dossier fossero redatti in accordo con lei.

Cosa risponde?

«Allora perché non li mandava me? Perché li ha mandati al mio editore?». Bucci sostiene di non aver mandato quei dossier all’editore.

Lei cosa risponde?

«Posso dimostrare il contrario».

Sostiene che fossero critiche legittime. Cosa risponde?

«Che quei dossier sono pieni di cose false. (…) A volte si scade nel grottesco».

(…)

Chi sapeva dei dossier?

«Erano il segreto di pulcinella. A un certo punto l’ordine dei giornalisti ha aperto un’indagine che si allarga a tutte le redazioni genovesi. Dopo avere sentito lo staff della comunicazione del presidente Bucci, il cui capo è Federico Casabella, affermare che erano normali rassegne stampa che venivano fatte in accordo con me, sono stato convocato rischiando provvedimenti disciplinari e di essere sfiduciato dalla redazione. Perché sarebbe gravissimo se avessi commissionato a un politico dei dossier sui miei giornalisti».



Proscioglimento dell’ordine con formula piena. Perché ha deciso di sporgere querela?

«È una querela contro Casabella e contro chiunque altro abbia contribuito a spargere quella menzogna».



Cosa le fa male?

«Al di là dell’aspetto personale, il vero tema è: a quale titolo Bucci manda a un editore dei commenti sull’operato dei suoi giornalisti e suggerisce delle modifiche al giornale».



Con il suo editore come va?

«Mi ha sempre lasciato la massima libertà di fare il giornale, sa delle mie lamentele da più di un anno. Ma il punto è un altro. Mi sono sempre sforzato di fare il giornale più equilibrato possibile, ma se anche decidessi di fare un giornale di sinistra, che cosa vuole Bucci? È il mio editore che mi può contestare. È il mio editore che può non gradire. Ma un politico a quale titolo e con quale arroganza interviene sulla linea editoriale di un giornale indipendente?».



Avete cercato un incontro chiarificatore?

«Era il 9 ottobre. Bucci mi riceve con in mano un pacco di fotocopie dei nostri articoli che sarebbero, secondo lui, le nostre malefatte. Allora gli ho ripetuto quello che gli ho sempre detto: ‘Le tue fotocopie non le guardo. Se vuoi, vieni tu al Secolo e sfogliamo insieme la raccolta, così vediamo anche le interviste che abbiamo fatto con te’».



Come definisce l’accaduto?

«Non è solo pressione, ci sono dei falsi contro di noi. E poi vorrei fare presente che Bucci ha speso denaro pubblico per usare lo staff di comunicazione della Regione per interferire nella campagna elettorale del Comune».





(…)

La sua carriera va dal Corriere della Sera alla vice direzione della Stampa, per arrivare alle direzioni del Quotidiano Nazionale e del Secolo: le era mai capitato di subire così tante pressioni?

«Mai. E mi sono occupato di Tangentopoli all’epoca in cui a Milano c’era Craxi e i socialisti avevano un certo peso. Cercare di controllare la stampa: questo è sempre successo. Ma qui siamo oltre. Siamo vicini alle dittature sudamericane».



(…)

Foto: Brambilla, a sinistra e Bucci