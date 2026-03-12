Secolo XIX. Brambilla: “la versione di Bucci è falsa e diffamatoria”. Le reazioni di editore e giornalisti

Sul caso del dossier che sarebbe stato costruito dall’ufficio stampa del governatore della Liguria Marco Bucci, su un elenco di cronisti del Secolo XIX rei di mancata imparzialità, intervengono editore, giornalisti e il direttore Brambilla con l’editoriale di questa mattina (direttore che ha anche rilasciato una interessante intervista a La Stampa dove definisce le pressioni di Bucci al quotidiano “una dittatura sudamericana”).

L’editore

Blue Media Srl, società editrice de Il Secolo XIX, che fa capo al Gruppo MSC di Gianluigi Aponte, in una nota “ribadisce che l’acquisizione della testata ha avuto la finalità di assicurare la continuità della stessa e dell’azienda come storica voce autorevole di informazione in Liguria e nel Paese. L’Editore ha inteso e intende salvaguardare la piena indipendenza della Direzione e della Redazione, mantenendo una piena e doverosa consuetudine di apertura e ascolto verso i rappresentanti delle istituzioni e dei corpi sociali in una logica di reciproca correttezza”.

La sede del Secolo XIX

I giornalisti

Il Cdr del Secolo XIX in una nota fa sapere che “dopo la comunicazione fatta alla redazione nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo dalla direzione e dopo le notizie comparse sulla stampa nella giornata di mercoledì 11 marzo che riguardano il nostro giornale e il lavoro di noi giornalisti monitorato in un dossier elaborato dallo staff della comunicazione del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ha chiesto un incontro urgente all’Azienda”.

“I giornalisti del Secolo XIX, che in 140 anni di storia mai si sono fatti condizionare dalla politica o da altri potentati di turno, proseguiranno il proprio lavoro in piena autonomia -prosegue la nota del Cdr- La redazione, che in questi mesi senza condizionamento alcuno, ha lavorato al servizio dei propri lettori come voce autorevole di Genova e della Liguria, continuerà a farlo in maniera libera e indipendente”.

Ieri mattina, dagli articoli di Repubblica e del Fatto, tutti hanno appreso di una vicenda grave, quella dei dossier contro Il Secolo XIX (ma non solo: anche contro Genova24, si è poi saputo) che il governatore della Liguria Marco Bucci fa preparare dallo staff della sua comunicazione (con denaro pubblico?) da almeno un anno. Da tutta Italia sono arrivati interventi di protesta contro Bucci e di solidarietà al Secolo.

Ma ieri pomeriggio è successo un fatto ancora più grave. Il governatore Bucci, nella conferenza stampa organizzata per cercare di rimediare a una situazione che dire imbarazzante è poco, ha mentito. E lo ha fatto parlando in veste istituzionale. Ha detto di non aver mai mandato quei dossier all’editore del Secolo (il quale, lo dico ora e lo ripeterò, mi ha sempre permesso di fare un giornale libero e indipendente, come da accordi il giorno della mia assunzione). Bucci ha mentito, e posso dimostrarlo in modo documentale.

Ma prima riassumiamo i fatti, che non tutti conoscono, partendo dall’inizio.

Dossier, non rassegne

Da un paio di mesi l’Ordine dei Giornalisti della Liguria ha avviato un’istruttoria su alcuni dossier contro il Secolo XIX. Contengono ritagli di articoli, estrapolazioni, commenti molto critici (eufemismo), molte informazioni false, soprattutto un’infinità di omissioni, cioè non si citano le interviste e gli spazi dati al centrodestra. Il tutto, insomma, per dimostrare che il Secolo appoggia il centrosinistra. L’Ordine ha convocato i membri dello staff di comunicazione di Bucci e il loro capo, Federico Casabella, ha ammesso che quei dossier (lui li chiama rassegne: ma le rassegne sono fatte su più giornali, e non sono mirate a dimostrare una tesi) li ha confezionati lui con i suoi colleghi. Aggiungendo, però, che venivano confezionati in virtù di un accordo tra il governatore Bucci e il sottoscritto.

E così l’Ordine dei Giornalisti ha convocato me. Rischiavo una sanzione disciplinare durissima, la sfiducia della redazione, ma soprattutto una enorme figura di merda. Sono rimasto stupito per una tale menzogna, ma ho potuto smascherarla documentalmente almeno in quattro punti.

Primo. Nei dossier io sono criticato, quindi è chiaro che non potevo essere d’accordo.

Secondo. Se ci fosse stato un accordo tra me e Bucci, quest’ultimo avrebbe inviato i dossier direttamente a me. Invece, salvo l’ultimo che è stato mandato anche a me (22 novembre) tutti gli altri li ha mandati (lui o qualcuno del suo staff) al mio editore.

Terzo. In tutte le chat tra me e Bucci e tra me e il mio editore ho sempre protestato energicamente contro questi dossier. A Bucci, l’8 maggio 2025, dopo una serie di pressioni sulle elezioni comunali, ho scritto: «Sono veramente stanco di queste cose. Facciamo un giornale onesto. E stop».

E il 22 novembre, quando mi ha mandato i dossier di cui parlavo prima, ho risposto: «Lasciami anche dire, infine, che sono molto dispiaciuto del tono che usa il tuo ufficio stampa, brutto davvero, che esamina frasi foto e occhielli partendo dal presupposto che da parte nostra ci sia una malafede. Mi spiace molto anche perché negli ultimi due mesi abbiamo dato un sacco di spazio a te e alla Regione e mi pare in modo molto corretto. Abbiamo titolato in prima pagina il bilancio dei tuoi primi mesi in Regione e la pagella che ti sei dato. E interviste sulla sanità, eccetera. Ma di tutto questo nella rassegna del tuo ufficio stampa non c’è traccia».

Il 2 dicembre ho scritto al mio editore: «C’è un ufficio in Regione che lavora per estrapolare pezzi per accusare il Secolo. E ti posso dimostrare che i commentini della squadra di Bucci sono falsi. Così non è più lecito andare avanti. File come questi, dossier come questi, dove si disquisisce sulla qualità delle foto, non esistono neanche nelle dittature sudamericane». (Come vedete, delle chat riporto solo alcune frasi mie, per rispettare la privacy degli interlocutori).

E dunque: io e Bucci d’accordo sui dossier???

È vero che, soprattutto all’inizio della nostra conoscenza, ho detto e scritto a Bucci di segnalarmi sempre se c’erano errori da rettificare, oppure se aveva necessità di interviste o dichiarazioni per equilibrare il giornale. Ma questo lo dico a tutti perché è l’abc di un corretto giornalismo. I dossier, che per ora non pubblico, sono ben altra cosa.

Quarto. L’11 giugno 2025 ho scritto un editoriale in prima pagina e ospitato a pagina 10 una serie di comunicati di protesta contro il comportamento di Bucci il quale, a un evento pubblico e davanti alle telecamere, aveva detto: «Quelli del Secolo devono darsi una regolata». È evidente che tra noi due c’era un duro contrasto, non un accordo.

La conferenza stampa di ieri

Federico Casabella, nella conferenza stampa di ieri, ha sostenuto che si tratta di rassegne stampa e non di dossier. E per dimostrarlo ha distribuito ai giornalisti presenti una rassegna stampa che non è quella oggetto dell’indagine dell’Ordine, ma una rassegna in cui si commentano più giornali. Poi ha ripetuto la barzelletta del mio accordo con Bucci. Lo aveva detto anche al giornalista di Repubblica che ha scritto l’articolo uscito ieri mattina. Sono doppiamente grato a Casabella di queste ripetizioni, perché mi hanno dato la possibilità di trasformare la mia querela da diffamazione semplice a diffamazione a mezzo stampa.

Poi Casabella ha attaccato l’Ordine dei Giornalisti per avere, a suo dire, violato il codice deontologico svelandomi il contenuto della sua deposizione. Qui siamo alle (tragi)comiche. L’Ordine mi ha convocato come indagato e non poteva non rivelarmi la fonte dell’accusa contro di me. Non mi ha trasmesso, né fatto leggere, il verbale di Casabella. Mi ha solo riferita la sua accusa. Altrimenti di che avremmo parlato?

Aggiungo, perché forse la cosa è sfuggita, che l’Ordine dei Giornalisti non ha sentito solo noi del Secolo, ma anche i capi delle altre redazioni genovesi. Per dire: è un’indagine ampia.

Bucci ha mentito

Ed eccoci a quello che scrivevo all’inizio. Marco Bucci, nella conferenza stampa di ieri, ha sostenuto di non aver mai mandato questi dossier al mio editore, e anche Casabella ha negato. Lo dimostrino, se possono. Io ho tutte le chat per poterli smentire. Tutte.

Poi, quando due cronisti gli hanno chiesto conto di un foglio con le istruzioni su come il Secolo avrebbe dovuto seguire la campagna elettorale per le comunali 2025, Bucci ha detto addirittura di non saperne nulla. Ha detto che non è opera sua. Ma quel foglio, intitolato “Risposta del governatore Bucci”, è stato inviato il 13 maggio 2025 alle ore 16:02:08 al mio editore, che me lo ha girato. E ribadisco che me lo ha girato solo per mia informazione, senza esercitare alcuna pressione. Il mio editore mi ha sempre garantito piena autonomia e libertà.

Mi spiace dover citare queste chat private, ma l’indipendenza della stampa dalla politica è un bene pubblico. E la versione di Bucci, oltre che falsa, è diffamatoria e io debbo difendere, prima di ogni cosa, la verità. Poi la dignità, poi la storia del Secolo. Qualcuno ha agito, oltre che con molta prepotenza, con molta imprudenza.

Il complotto

Infine. Ieri Casabella, e poi alcuni politici liguri di centrodestra, hanno parlato di una manovra politica della sinistra. Ma qui di manovra politica ce n’è una sola, inconfutabile: quella di un governatore, di centrodestra, per condizionare un giornale e perfino un’elezione comunale. Non si chiedono, costoro, a quale titolo un politico interferisce nella linea di un giornale del quale non è il proprietario? Ma quale complotto della sinistra. Sono quelli che hanno confezionato questi goffi dossier ad aver ordito un auto-complotto ai loro danni.