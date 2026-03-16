Tataranni vola e stacca Scotti. Antonelli, Isaksen e Sinner protagonisti

Imma Tataranni arriva a 4 milioni su Rai1 e batte nettamente Il Milionario di Canale 5. Sport protagonista in daytime con la Formula 1 e alla sera con il calcio e Indian Wells. Milan-Lazio fa ben 1,5 milioni e poi Sinner sfiora un milione.

E’ partita bene la settimana scorsa ‘Imma Tataranni’ su Rai1 battendo Gerry Scotti su Canale 5 con ‘Chi vuol esser milionario?’. Stavolta invece del derby Milan-Inter su Dazn, le alternative sportive sono state Lazio-Milan sulla pay dello streaming e quindi, dalle 22.15 circa fino alle 24.15 circa, la tesissima finale di Indian Wells vinta da Jannik Sinner contro Daniil Medvedev in due set, ma entrambi al tie break.

Al mattino, storica, su Sky, c’era stata la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Formula 1 della Cina (erano vent’anni che non vinceva un pilota italiano.

Le altre opzioni chiave – in serata, domenica 15 marzo – sono state la ‘Chiusura dei Giochi Invernali paralimpici’ su Rai2, Fabio Fazio sul Nove con ‘Che tempo che fa’, ‘Presa Diretta’ su Rai3, ‘Fuori dal coro’ su Rete4 (con Giorgia Meloni), ‘Le Iene versione Inside’ su Italia1 (diete), il docufilm seriale ‘Il caso Epstein’ su La7. Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali proposte.

In prima serata vince Tataranni superando 4 milioni

Su Rai1 la quinta stagione di ‘Imma Tataranni sostituto procuratore’, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo protagonisti e Rocco Papaleo e Lodo Guenzi tra le novità, ha avuto 4,073 milioni di spettatori ed il 23,8% di share.

Su Canale 5 il game show ‘Chi vuol esser Milionario’ condotto da Gerry Scotti, con l’autotraino di una lunga puntata de ‘La Ruota’, è arrivato a quota 1,679 e 13,6%.

Sul Nove la puntata di ‘Che tempo che fa’ ha avuto tra gli ospiti Sal Da Vinci, Nicolò Ammaniti, Bebe Vio, Carlo Verdone, Jasmine Trinca, Paolo Giordano. Il programma ha conseguito nella presentazione 1,283 milioni di spettatori e 6,4%, col cuore centrale 1.454.000 spettatori con 8,2% e 765.000 spettatori con il 7,9% nella parte chiamata Il Tavolo.

Su Italia 1 la puntata de ‘Le Iene-Inside’ con Veronica Ruggeri a indagare sulle diete ha ottenuto 910mila spettatori e 7,8% di share.

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Presa Diretta, con le inchieste della squadra di Riccardo Iacona in primo piano (Argentina di Milei e lavori pubblici carenti in Italia), ha conseguito 880mila spettatori e 4,4% di share in apertura e col programma 962mila e 5,5% e poi con la coda 495mila e il 3,3%.

Su Rete4 per ‘Fuori dal coro’ con Mario Giordano alla conduzione e ladri di case, ladri di sicurezza e ladri di giustizia in primo piano, 670.000 spettatori e 3,3% in apertura e poi 632mila e 5%.

Su Rai2 la ‘Cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali paralimpici’ ha conseguito 640mila spettatori e 3,3% di share.

Su La7 il docufilm ‘Il caso Epstein- il racconto continua’ ha raccolto 398mila e 2,2%. Su Tv8 il film ‘Men in Black: International’ a 241.000 spettatori con l’1,5%.

Sport dal mattino alla notte. Fa il botto anche Juve Lazio

Sul versante sport, bene la Formula 1 nel day time e, alla sera, Lazio-Milan e Sinner-Medvedev.

Alle 8 del mattino in diretta su Sky il Gp della Cina vinto da Andrea ‘Kimi’ Antonelli ha avuto 1,052 milioni di spettatori ed il 15,7% di share. Trasmesso in differita alle 14.00 su Tv8 il Gp con le Ferrari arrivate al terzo e al quarto posto ha conseguito 1,419 milioni di spettatori ed il 10,9% di share.

Su Dazn la vittoria della Lazio contro il Milan di corto muso con gol di Gustav Isaksen ha raccolto ben 1,546 milioni di spettatori (elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel/MCS).

In seconda serata o quasi il match di tennis tra Yannik Sinner e Daniil Medvedev, in onda dalle 22.26 alle 24.21 ha convinto 920mila spettatori con il 7% di share.

In access De Martino batte Scotti

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ dopo la presentazione a 3,972 milioni e 10%, il programma a 4.865.000 spettatori e 24,1%. Su Canale5, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.880.000 spettatori e 18,9%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.635.000 spettatori e 23,2%.