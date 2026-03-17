Il Secolo XIX, il Cdr: giornalisti respingono ogni azione di monitoraggio

L’assemblea dei giornalisti del Secolo XIX riunitasi a Genova “respinge fermamente l’azione di monitoraggio emersa negli ultimi giorni che riguarda il lavoro della redazione”.

Lo ribadisce il Cdr de ‘Il Secolo XIX’ in una nota sul caso dei presunti dossier redatti dallo staff di comunicazione del presidente della Regione Liguria Marco Bucci contro alcuni giornalisti della testata.

“In 140 anni, nella storia passata e recente, il Decimonono ha saputo conquistare e mantenere la propria indipendenza. Indipendenza che è frutto dell’altissima professionalità dei suoi giornalisti”.

“Non vogliamo addentrarci nell’esegesi di quanto è comparso in questi giorni sulle pagine di molte testate, compresa la nostra – prosegue il Cdr -. Come redazione siamo consapevoli che l’editore non ha mai voluto interferire con il nostro lavoro e con le nostre scelte e che ha avviato una fase di rilancio del giornale dopo l’acquisizione dal gruppo Gedi. Veniamo da anni di attacchi alla redazione del Secolo XIX semplicemente perché ha quotidianamente fatto il proprio mestiere di informare liberamente”.



“Il nostro giornale ha sempre saputo tenere a distanza, con la discrezione che è propria della nostra cultura e della nostra terra, chi avrebbe voluto indicarci la strada tirandoci per la giacca. Rivendichiamo la nostra autonomia e la nostra indipendenza che, qualche volta, in passato ci è costata cara”.



“Con grande fiducia nei confronti di chi avrà il compito di giudicare quanto emerso, noi continuiamo a lavorare”, si legge ancora nella nota. “Lo faremo come la nostra deontologia professionale ci ha insegnato”.

“Credendo fermamente, ancora una volta, che il giornale – sia in forma cartacea che digitale – debba essere un’opera dell’ingegno collettivo. Senza preoccuparci se tutto questo sia scomodo a destra, a sinistra o al centro. Se possa essere a vantaggio o a discapito di qualcuno. Mai ci è interessato e così continuerà a essere. Con un unico obiettivo: assicurare ai nostri lettori un’informazione corretta e rigorosa”.