Grande Fratello Vip così così. Vince Libere Donne, vola Floris

La fiction con Lino Guanciale risale a tre milioni e batte Ilary Basi e il GF VIP. Sul podio sale Giovanni Floris: male Bianchina (con Schlein) e Sottile (con Salvini).

Lino Guanciale su Rai1, con la seconda puntata di ‘Le Libere donne’, alle prese la prima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e sullo sfondo le vicende di Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

Era questo lo schema di base della griglia generalista di martedì 17 marzo, con il referendum in avvicinamento, la cronaca nera sempre ricca e l’Iran drammaticamente d’attualità nei programmi di approfondimento. Su Rai2 è rimasta la novità ‘Stasera a letto tardi’, erano consolidate tutte le altre proposte: l’informazione con ‘FarWest’ su Rai3, Bianca Berlinguer su Rete4 e ‘DiMartedì’ su La7. Italia 1, infine, ha scelto la pellicola cult ‘Spider- Man’’, mentre la Champions League era trasmessa su Sky.

Ma ecco come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo ordine nel panorama dei prodotti.

Guanciale cresce e ferma Ilary Blasi e vip

Su Rai1 la miniserie ‘Le libere donne’ con Lino Guanciale impegnato nel racconto di Mario Tobino ambientato nel viareggino ha riscosso 3,046 milioni e 18,7% di share.

Su Canale 5 il reality condotto da Ilary Blasi, ‘Grande Fratello Vip’, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, e tra i concorrenti Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Paola Caruso, Lucia Ilardo, Dario Csssini, Raul Dimitras, Renato Biancardi ha conseguito 2,146 milioni e 18,4% di share.

Su Italia 1 la pellicola ‘Spider Man, con Tobey Maguire, ha conquistato 912mila spettatori e 5,4% di share.

Su Rai2 il nuovo programma ‘Stasera a letto tardi’ con protagonisti bambini tra 4 e dieci anni alle prese con i Jackal (Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru) e tanti ospiti, ha conseguito solo 409mila spettatori e 2,8% di share

Approfondimento: Travaglio, Conte e Renzi da Floris; Del Debbio, Schlein e Casini da Bianchina; Sempio e Salvini da Sottile

Su La7 da DiMartedì sono scesi in campo Giovanni Floris con Luca e Paolo e tra i tanti,Marco Travaglio, Giuseppe Conte, Alessandro Sallusti, Massimo Gramellini, Barbara Gallavotti, Antonio Di Bella, Matteo Renzi, Rocco Casalino, Sergio Rizzo, Giorgio Mottola, Eliana Como, Suor Paola Arosio, Antonio Padellaro, Elsa Fornero, Giorgia Pacione Di Bello, Alessandro Di Battista, Emiliano Fittipaldi, Francesco Giubilei, Mirella Serri, Achille Totaro, Francesco Storace, Antonio Nicita, Maria Domenica Castellone, Elisabetta Piccolotti, Emmanuela Bertucci, Franco Moretti, Antonio Caprarica, Paolo Galdieri, Leonardo Colombati. Il programma ha avuto 1,690 milioni di spettatori e 10,6% di share.

Su Rai3 da Salvo Sottile a ‘Farwest’ focus su Garlasco e famiglia del bosco con Abndrea Sempio e Matteo Salvini. Il programma ha avuto 599mila e 4% di share.

Su Rete4 a ‘E’ Sempre Cartabianca’, da Bianca Berlinguer ospiti a lungo Mauro Corona, Paolo Del Debbio, Elly Schlein e Pierferdinando Casini. La trasmissione ha avuto 495mila e 3,9% di share.

Inoltre, su Tv8 ‘Italia’s got Talent’ a 487.000 spettatori e 2,8%. Sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ a 381.000 spettatori con il 2,2%.

Sul fronte sportivo, Sporting-Bodo/Glimt ha collezionato 256mila spettatori medi (big screen), con l’1,4% di share TV. In generale, la serata Champions ha totalizzato 583 mila spettatori medi (big screen) con il 3% di share TV, di cui 325 mila per Diretta Gol e 223mila per Man City-Real.

In access vince Scotti, ma anche De Martino supera i 5 milioni

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.261.000 spettatori e 21,1%, ‘Affari Tuoi’ a 5.110.000 spettatori e 24%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.930.000 spettatori e 18,9%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.244.000 spettatori e 24,8%. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1,89 milioni di spettatori, con l’8,9%.