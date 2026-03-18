Roma dopo il Giubileo gioca la carta start up

Roma è sempre stata raccontata come la capitale delle istituzioni, della politica, della burocrazia. Non esattamente il luogo dove ci si aspetta che nasca un ecosistema tecnologico.

Eppure qualcosa si sta muovendo. Un primo segnale concreto è arrivato con il Giubileo non tanto dai cantieri — che hanno alimentato le polemiche previste — quanto dalla gestione complessiva di un evento globale di enorme complessità. La città ha retto l’urto senza il collasso logistico che molti davano per inevitabile con una prova amministrativa superata, almeno nei suoi elementi essenziali. Ed è proprio da qui che l’amministrazione capitolina sembra voler provare a giocare una partita più ambiziosa.

Uno degli esempi più interessanti è la Casa delle Tecnologie Emergenti Roma, polo di sperimentazione nato nell’area Tiburtina con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Roma Capitale. Vale la pena soffermarsi su questo punto perché, nella politica italiana, non è affatto scontato una amministrazione locale e governo centrale che lavorano insieme su un obiettivo condiviso e quando il tema diventa la competitività tecnologica del Paese, certi steccati politici sembrano abbassarsi.

Nel frattempo anche i numeri raccontano una storia diversa da quella di qualche anno fa. Il Lazio è tra le regioni con il maggior numero di startup innovative registrate e Roma si colloca ormai come secondo polo nazionale dopo Milano. Nei ranking internazionali degli ecosistemi tecnologici la capitale compare sempre più spesso tra quelli in crescita anche se lontana dai grandi hub europei, certo, ma non più invisibile.

La strategia che sta emergendo, però, non sembra essere quella di inseguire Milano sul terreno del venture capital concentrato. Roma punta piuttosto su un modello diverso con la città come piattaforma di sperimentazione.

Grandi università, centri di ricerca pubblici, una pubblica amministrazione di dimensioni enormi e una domanda pubblica molto significativa trasformano Roma in un laboratorio urbano potenzialmente unico. Un luogo dove testare soluzioni digitali nei servizi pubblici, nella mobilità, nella gestione dei dati urbani, nelle piattaforme per cittadini e imprese.

In questo schema l’innovazione non è soltanto una questione di startup, ma diventa quasi una forma di politica industriale urbana. Non si tratta semplicemente di attrarre nuove imprese tecnologiche, ma di offrire loro un contesto reale dove sperimentare e scalare soluzioni che funzionino davvero.

Naturalmente resta il nodo strutturale dell’ecosistema italiano: il capitale, perché senza una presenza più significativa di investitori privati, da affiancare al supporto di CDP Venture, e senza una filiera di finanziamento più robusta o più votata al rischio per tutte le fasi di crescita, molti progetti rischiano di non partire o di restare intrappolati nella fase di sperimentazione. Prototipi ben costruiti, pilot interessanti, ma imprese che faticano a diventare scaleup.

La sfida vera è tutta qui perché Roma potrebbe finalmente uscire da un paradosso che si trascina da decenni di essere il centro politico del Paese — il luogo dove si prendono le decisioni — senza riuscire a diventare anche uno dei luoghi dove il futuro tecnologico viene costruito.

Se l’ecosistema che sta nascendo attorno a questi poli riuscirà ad attrarre capitale privato oltre al sostegno pubblico, quel paradosso potrebbe iniziare a sciogliersi. E

Roma potrebbe scoprire di avere, oltre alla sua storia millenaria, anche un ruolo credibile nel futuro tecnologico del Paese.