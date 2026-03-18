Sky Up The Edit a Bologna per parlare di sport e rispetto

Il rispetto e i valori dello sport al centro della nuova tappa di ‘Sky Up The Edit’. Arrivato al liceo scientifico e delle scienze umane Sabin di Bologna, il progetto della pay che promuove l’inclusione digitale tra i giovani ha registrato la partecipazione di un centinaio tra studentesse e studenti che hanno incontrato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport Guido Meda e Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator.

Nella foto: Guido Meda, Andrea Abodi, Sarah Varetto e Vanessa Villa

Moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, nel corso dell’incontro – seguito in collegamento da oltre 100 classi da tutta Italia -,si è discusso delle diverse forme di rispetto che lo sport insegna.

Dai grandi esempi di fair play alle esperienze personali degli ospiti, il confronto ha messo in luce come lo sport possa essere una guida nella crescita dei più giovani, aiutandoli a gestire successi e sconfitte e a costruire relazioni più sane, anche nel mondo digitale.

“È un lavoro che richiede continuità”, ha sottolineato Abodi. “Abbiamo celebrato grandi eventi, come le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e i comportamenti esemplari degli atleti, ma è fondamentale continuare a lavorare sui valori, soprattutto a scuola”, ha aggiunto.

Dal 2022 coinvolti 27mila studenti

L’iniziativa rientra nel progetto Sky Up The Edit, che dal 2022 ha coinvolto oltre 27mila studenti delle scuole primarie e secondarie italiane, stimolandoli a sviluppare competenze digitali attraverso la produzione di contenuti multimediali su temi di attualità.

Per questa quarta edizione, gli studenti, organizzati come una piccola redazione, saranno chiamati a realizzare servizi giornalistici o campagne di sensibilizzazione, scegliendo tra due ambiti: il rispetto nel mondo digitale – tra cyberbullismo, fake news e uso consapevole dei social – oppure i valori dello sport, come fair play, lavoro di squadra e benessere psicofisico.