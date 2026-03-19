OpenAI cambia strategia e punta sul core business

Non si può fare tutto insieme il nuovo mantra della società mentre cresce la rivalità con Antrhopic

Cambio di strategia in vista per OpenAi. Secondo il Wall Street Journal, i vertici della società creatrice di ChatGpt stanno sviluppando piani per cambiare il focus delle attività, puntando a concentrarsi sulla programmazione e sugli utenti aziendali, accantonando i progetti collaterali.



La startup di Sam Altman – la considerazione del quotidiano – è arrivata alla conclusione che la strategie del voler “fare tutto in una volta” ha messo OpenAI sulla difensiva. A maggior ragione ora che la rivale Anthropic sta rafforzando il suo ruolo prominente nel mondo produttivo.

“Non possiamo perdere questo momento perché siamo distratti da questioni secondarie”, ha detto Fidji Simo, l’amministratore delegato delle applicazioni di OpenAI, in una nota visionata dal Wall Street Journal. “Dobbiamo concentrarci sulla produttività in generale e in particolare – ha messo in evidenza – su quella sul fronte commerciale”.