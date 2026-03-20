L’auto elettrica che rifornisce la rete. E l’IA decide quando

Un’azienda milanese, fondata nel 1946, ha appena vinto 3,8 milioni di euro dalla Regione Lombardia per sviluppare qualcosa che ribalta un’idea che diamo per scontata: che un’auto elettrica serva solo a consumare energia. Braga Moro Sistemi di Energia — elettronica di potenza, infrastrutture critiche, clienti nelle telecomunicazioni e nell’IT — ha convinto la giunta lombarda con il progetto EV4ER, acronimo di Electrical Vehicle for Energy Revolution. Il nome è un po’ sloganistico, il concetto no.

L’idea è questa: un veicolo elettrico collegato alla rete non si limita a caricarsi. Può anche restituire energia quando la rete ne ha bisogno, funzionando come un accumulatore mobile. La tecnologia esiste, si chiama V2X. Il problema finora era gestirla in modo intelligente — capire quando conviene cedere energia e quando no, a quale prezzo, con quale impatto sulla batteria. Ed è qui che entra l’intelligenza artificiale: algoritmi predittivi che leggono i prezzi di mercato in tempo reale e ottimizzano i flussi di carica e scarica. La blockchain traccia ogni transazione. L’IoT monitora tutto.

Braga Moro guida un consorzio di cinque partner — tra cui BXT per gli algoritmi AI, Zerodivision per la piattaforma blockchain, e il CSMT dell’Università di Brescia come organismo di ricerca. Il progetto durerà 27 mesi. I benefici attesi: riduzione dei costi energetici, stabilizzazione della rete, più spazio per le rinnovabili, incremento dell’autoconsumo fino al 25 per cento.

“Intelligenza artificiale e realtà virtuale sono strumenti di cui ci serviamo da anni”, ha dichiarato il presidente Carlo Nardello. Il mercato dà ragione alla scommessa: le vendite globali di elettrici sono cresciute del 22 per cento nell’ultimo anno. Più auto, più punti di ricarica, più bisogno di sistemi che li gestiscano bene. Braga Moro ci ha visto un’opportunità. Ora ha anche i fondi per provarci.

(L’autore si è avvalso di strumenti di intelligenza artificiale nella redazione di questo articolo).