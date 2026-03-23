Gian Luca Gasca nominato direttore editoriale di Montagna.Tv

Editoriale Domus annuncia l’ingresso di Gian Luca Gasca, giornalista e scrittore di montagna, in qualità di Direttore Editoriale di MontagnaTv, sito italiano dedicato al mondo della montagna e dell’alpinismo. Testata di cui, come altre del gruppo, l’editore Maria Giovanna Mazzocchi Bordone è anche direttore responsabile.



La scelta di affidare la conduzione della property digitale a Gasca ha come obiettivo, spiega una nota, quello di attuare un percorso di rinnovamento strategico: da sito di informazione a media brand multicanale, integrando un sistema di distribuzione che abbraccia web, social, newsletter ed eventi per ingaggiare la community su diversi touchpoint.

Un cambio di passo capace di rispondere con nuovi linguaggi e nuovi progetti di comunicazione alle esigenze degli utenti, nonché dei partner di settore e dei territori.

“Sono felice di entrare a far parte di Editoriale Domus e di contribuire alla crescita di Montagna.tv, che per me è prima di tutto un ritorno a casa. È il luogo dove ho imparato a raccontare la montagna, ma anche un punto di riferimento per chi la vive davvero, ogni giorno. Assumere questo ruolo significa prendersi una responsabilità importante su una realtà che conosco profondamente. L’obiettivo è valorizzarne ulteriormente l’identità, ampliandone il perimetro editoriale e sviluppando nuove opportunità di dialogo con la community e il mercato, attraverso contenuti di qualità e una visione solida e riconoscibile“, ha dichiarato Gian Luca Gasca.

Gian Luca Gasca

Giornalista e scrittore, si occupa di montagna e comunicazione nel settore outdoor. Gasca ha collaborato con le principali testate di settore e generaliste, tra cui Montagna.tv e Meridiani Montagne. Dal 2022 collabora con la RAI, sia nei programmi di territorio sia come esperto di montagna.

Gian Luca Gasca (credits Manrico Dell’Agnola)