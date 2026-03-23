Reworld Media Italia affida a Mediasei di Belpietro la concessione di Grazia e ICON

Reworld Media Italia, filiale di Reworld Media, annuncia un nuovo accordo strategico con Mediasei, che diventa concessionaria esclusiva per la vendita in Italia degli spazi pubblicitari di Grazia e ICON a partire dal 1° aprile 2026.

L’accordo – che sostituisce Piemme – riguarderà i magazine, i canali digitali, social e app, oltre alle sponsorizzazioni legate agli eventi, confermando l’approccio crossmediale che contraddistingue le testate. Restano escluse le attività di raccolta della divisione international, che continuano a essere gestite internamente da Reworld Media Italia sotto la responsabilità di Sara Di Nunzio.

Grazia è diretto da Silvia Grilli, il maschile ICON è diretto da Andrea Tenerani.

“Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Mediasei, una realtà dinamica e in forte espansione, con cui condividiamo una visione orientata allo sviluppo e all’innovazione”, dichiara Daniela Sola (foto), Amministratrice Delegata di Reworld Media Italia. “La scelta di Mediasei si inserisce infatti in un percorso strategico volto non solo a rafforzare la raccolta pubblicitaria, ma anche a creare nuove opportunità di partnership e collaborazioni a livello editoriale, in linea con l’evoluzione dei nostri brand”.

“L’ingresso in Mediasei di Grazia e ICON ci rende molto orgogliosi. Questa nuova concessione amplia il nostro portfolio con due brand prestigiosi e autorevoli permettendoci di rafforzare la nostra presenza sul mondo del lusso, della moda e del lifestyle”, aggiunge Maurizio Belpietro, presidente del Gruppo S.e.i Spa e della concessionaria Mediasei. Con il potenziamento della struttura di management, grazie al recente ingresso di Simone Silvestri in qualità di Direttore Generale Strategico e di Tommaso Gentile come Direttore Generale Operativo, metteremo a disposizione tutta l’esperienza e la competenza necessaria per valorizzare ulteriormente questi brand, punto di riferimento del panorama editoriale italiano”.