Chiude bene Libere Donne. La7 vola col dopo NO: Floris (2,2 mln), Gruber (2,5 mln) e Mentana record (2 mln)

La fiction con Lino Guanciale sfiora tre milioni e stacca Ilary Basi e il GF VIP, dove è stato eliminato Dario Cassini. Giovanni Floris ospita Gratteri, Travaglio e tanti protagonisti del No e fa il botto. Male Bianchina e Sottile. Super dati anche per Mentana e Gruber

Lino Guanciale su Rai1, con l’ultima puntata di ‘Le Libere donne’, alle prese la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. Ma con la resa dei conti post vittoria dei No al referendum al centro di tg, salotti, magazine, approfondimenti, assieme alla morte di Gino Paoli.

Era questo lo schema di base della griglia generalista di martedì 24 marzo. Su Rai2 è rimasta la novità ‘Stasera a letto tardi’, mentre erano consolidate tutte le altre proposte: l’informazione con ‘FarWest’ su Rai3, Bianca Berlinguer su Rete4 e ‘DiMartedì’ su La7. Italia 1, infine, ha scelto la pellicola cult ‘Spider- Man 2’.

Ma ecco come il lancio Auditel delle 10.00 ha messo ordine nel panorama dei prodotti.

Guanciale batte Ilary Blasi e vip

Su Rai1 la miniserie ‘Le libere donne’ con Lino Guanciale impegnato nel racconto di Mario Tobino ambientato nel viareggino ha riscosso 2,989 milioni e 18,1% di share.

Su Canale 5 il programma condotto da Ilary Blasi, ‘Grande Fratello Vip’, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste, ha eliminato Dario Cassini. Tra i concorrenti sono così rimasti Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Paola Caruso, Lucia Ilardo, Raul Dimitras, Renato Biancardi. Il reality ha conseguito 1,813 milioni e 15,3% di share.

Su Italia 1 la pellicola ‘Spider Man 2’, con Tobey Maguire, ha conquistato 934mila spettatori e 5,6% di share.

Su Rai2 il nuovo programma ‘Stasera a letto tardi’ con protagonisti bambini tra 4 e dieci anni alle prese con i Jackal (Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru) e tanti ospiti, ha conseguito solo 463mila spettatori e 3% di share.

Approfondimento post referendario: Travaglio, Conte, Renzi, Gratteri, Veltroni da Floris che fa il 14,6%; Laurito, Corona, Spataro e Dalla Chiesa da Bianchina (4%)

Su La7 da DiMartedì sono scesi in campo Giovanni Floris con Luca e Paolo e tra i tanti, Marco Travaglio, Walter Veltroni, Matteo Renzi, Rocco Casalino, Giuseppe Conte, Antonio Di Bella, Nicola Gratteri, Elly Schlein, Sergio Rizzo, Alberto Nerazzini, Chiara Becchimanzi, Ileana Como, Antonio Padellaro, Pierferdinando Casini, Elsa Fornero, Nando Pagnoncelli, Alessandro Di Battista, Achille Totaro, Emiliano Fittipaldi, Alessandro De Angelis, Bruno Tabacci, Ascanio Celestini, Donatella Di Cesare, Giorgia Pacione Di Bello, Elisabetta Piccolotti, Virman Cusenza, Andrea Sceresini. Il programma ha avuto 2,196 milioni di spettatori e 14,6% di share.

Su Rai3 da Salvo Sottile a ‘Farwest’ dopo una rapida apertura sull’attualità politica, focus su Islam, violenza giovanile, cronaca nera, Garlasco e famiglia del bosco. Il programma ha avuto 678mila e 4,4% di share.

Su Rete4 a ‘E’ Sempre Cartabianca’, da Bianca Berlinguer ospiti a lungo Mauro Corona, Marisa Laurito, Marco Furfaro, Rita Dalla Chiesa, Armando Spataro, Franco Gabrielli, Concita de Gregorio, Andrea Scanzi, Annalisa Chirico, Antonello Piroso, Luisella Costamagna, Roberto Poletti, Francesco Borgonovo, Valentina Petrini, Pietro Senaldi. La trasmissione ha avuto 523mila e 4% di share.

Inoltre, su Tv8 ‘Italia’s got Talent’ a 329.000 spettatori e 2,5%. Sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ a 387.000 spettatori con il 2,2%.

In access vince Scotti, ma De Martino sfiora i 5 milioni. Super Gruber a 2,5 milioni dopo un Mentana a 2 milioni (9,8%)

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.217.000 spettatori e 20,8%, ‘Affari Tuoi’ a 4.928.000 spettatori e 23%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.038.000 spettatori e 19,4%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.248.000 spettatori e 24,6%. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2,5 milioni di spettatori, con l’11,6%.