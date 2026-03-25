Mondadori Digital spinge sulla Social TV: “Format seriali, creator e brand per portare i social sullo schermo del salotto”

È questo il senso della Social TV presentata da Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Digital, all’evento “Influencer Marketing 2026”, la quinta edizione dell’iniziativa ideata da UPA e ospitata al Teatro Franco Parenti di Milano. Con lei sul palco anche Lulù Gargari, brand ambassador di GialloZafferano e food creator di Zenzero Talent Agency, e Francesco Giardina, host di MypersonalTrainer e speaker radiofonico.

All’evento UPA Daniela Cerrato ha presentato i primi risultati del progetto lanciato a novembre 2025 e rilancia con una seconda wave di produzioni. Da GialloZafferano a MypersonalTrainer fino a The Wom, la scommessa è su long format, community e fruizione smart tv

Insomma Mondadori Digital prova ad anticipare il prossimo passaggio dell’intrattenimento digitale: portare i contenuti nati per i social dentro una logica sempre più vicina a quella televisiva, senza perdere spontaneità, ritmo e autenticità dei creator.

Il punto di partenza, come ha ricordato Cerrato, è un dato semplice ma strategico: gli italiani trascorrono in media 24 ore al mese sui social e il 60% di quel tempo è assorbito dai video. Da qui l’idea di costruire format che non siano soltanto brevi contenuti da scrollare, ma appuntamenti ricorrenti, con una qualità produttiva più alta e una struttura più vicina a quella dei talk e dei vodcast.

“Non sono più solo shorts veloci e mordi e fuggi”, ha spiegato Cerrato. “Sono format con un impianto più televisivo, pensati anche per il widescreen e la smart tv, ma capaci di mantenere la spontaneità tipica dei social”.

La scommessa è anche industriale. Mondadori Digital può contare su una base di oltre 130 milioni di follower complessivi, quasi 400 milioni di video views mensili e circa 20 milioni di interazioni al mese. Attorno a questo ecosistema – che comprende GialloZafferano, MypersonalTrainer, The Wom, Webboh e il network dei creator – sono stati costruiti 12 format, oltre 30 ore di palinsesto, sei studi tra Milano, Segrate e Roma e più di 50 ospiti transitati davanti alle telecamere tra chef, creator, sportivi e personaggi dello spettacolo.

Il punto centrale, però, non sono solo i numeri. È il metodo. I format sono seriali, escono sempre lo stesso giorno e alla stessa ora, seguono un’impostazione ricorsiva, cercano di costruire familiarità e abitudine di consumo. In altre parole, provano a prendere il meglio del linguaggio social e a dargli una forma editoriale più solida.

Nel mondo di GialloZafferano, per esempio, il progetto si articola su più linee. C’è ‘Discorsi in Osteria’, ambientato nel ristorante dello chef Cesare Battisti, che attraverso ospiti come Antonio Albanese, Luca Ravenna, Cochi Ponzoni ed Elio usa il cibo come chiave per parlare di memoria, tradizioni, trattorie scomparse e rituali come il pranzo della domenica. Secondo quanto emerso durante l’incontro, il format viaggia su una media di oltre mezzo milione di views sui singoli contenuti e supera i 4 milioni per puntata considerando l’intero ecosistema di distribuzione. Un risultato che lo rende interessante non solo editorialmente ma anche sul fronte pubblicitario.

Più orientato alla valorizzazione del territorio è invece ‘Grand Tour d’Italia’, nuovo format originale di GialloZafferano in 22 puntate dedicato alle “gemme” enogastronomiche del Paese. Alla conduzione c’è Cook with Fez, al secolo Federico Polizzi, creator di Zenzero Talent Agency, che accompagna il pubblico dentro prodotti tipici, Dop, Igp, caffetterie storiche, filiere, produttori e tradizioni locali. L’idea, come ha spiegato Lulù Gargari dal palco, è raccontare non soltanto il piatto finale ma tutto ciò che gli sta dietro: chi lo custodisce, chi lo produce, chi ne conserva i segreti. Tra le tappe già citate ci sono Torino, Piacenza, Padova e Roma, con escursioni più originali come quella annunciata tra i pescatori e gli allevamenti di cozze a Venezia.

Su un altro versante si colloca ‘Il Piatto Bilanciato’, vodcast di GialloZafferano dedicato al tema dell’alimentazione consapevole e salutare. A condurlo è la stessa Lulù Gargari, affiancata da Laura Crugnola, creator, biologa e specializzata in scienze dell’alimentazione e nutrizione umana, oltre che parte della crew di MypersonalTrainer. Qui il progetto lavora su un doppio registro: da una parte l’autorevolezza scientifica, dall’altra un linguaggio accessibile e perfettamente social. Il format non era ancora andato online al momento della presentazione, ma era già partito commercialmente con tre brand coinvolti. Il primo episodio, è stato spiegato, nasce con Rizzoli e affronta il tema dei “grassi buoni”, con una ricetta costruita attorno a tonno, olio extravergine, avena e pesto, in un racconto che unisce divulgazione, cucina e integrazione naturale del partner.

Anche ‘La Palestra di MypersonalTrainer’, si muove in questa logica: condotto da Francesco Giardina, mette al centro conversazioni “emozionanti e vere” sul benessere e sullo sport. Tra gli ospiti già passati dal format ci sono Jill Cooper, Anna Danesi, Mattia Furlani e Gaia Sabatini, mentre tra le prossime presenze annunciate figurano Martina Colombari e Arianna Fontana. Il format, ha ricordato Cerrato, è entrato nella top ten di Spotify, confermando che questi contenuti vivono non solo su YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, ma anche nelle piattaforme audio-video dove il consumo lungo trova un pubblico maturo. Anche qui i brand si inseriscono in modo coerente: Vittoria Assicurazioni, Dorelan, Omegor e Madi Ventura sono stati citati come partner già presenti, con una costruzione narrativa che cerca di far entrare il prodotto dentro la routine raccontata dagli ospiti, senza strappi troppo evidenti.

La parte forse più delicata del progetto è quella affidata a The Wom. ‘Scomode’ è il format che affronta storie personali difficili, controverse, non lineari, mettendo al centro donne che si espongono in prima persona su temi sensibili. Sul palco sono stati citati nomi come Giorgia Soleri, BigMama, Jolanda Renga e Gessica Notaro. Proprio il racconto di Notaro, ha spiegato Cerrato, stava mostrando risultati molto forti in termini non solo di views ma soprattutto di interazioni, con oltre 3 milioni di visualizzazioni e 50 mila interazioni già sulle prime tre puntate. È un dato importante perché dice che la Social TV non è solo intrattenimento leggero o branded content, ma può diventare anche uno spazio di attivazione della community, dove i commenti e le reazioni diventano parte integrante del prodotto.

Più vicino invece al linguaggio classico delle piattaforme è ‘The Wom Beauty Squad’, costruito su transizioni, consigli rapidi, trend e verticalità dei talent. In questo caso il presidio è quello del beauty e fashion, con sei creator specializzate e due nomi forti come Alice De Bortoli e Arianna Cup. Il format lavora meglio sullo short video, ma senza rinunciare a una forte logica editoriale e commerciale: Levi’s, Vogue, Pupa e altri brand sono già stati coinvolti in operazioni che usano i codici nativi di TikTok e Instagram per raccontare prodotti e collezioni.

Il quadro che emerge dall’intervento di Cerrato è quindi abbastanza chiaro. Mondadori Digital non sta semplicemente moltiplicando i format con i creator, ma sta cercando di costruire una nuova fascia editoriale ibrida: a metà tra televisione, social, podcast e branded entertainment. La parola chiave non è soltanto “influencer marketing”, ma continuità di palinsesto, capacità distributiva, riconoscibilità dei format e integrazione organica dei partner.

In questo senso, più che una semplice estensione del video social, la Social TV appare come il tentativo di dare una forma più stabile e redditizia a un consumo che fino a ieri sembrava frammentato, rapido e dispersivo. E la vera scommessa, per Mondadori, è farsi trovare pronta quando quel ponte tra social e televisione evocato da Cerrato diventerà finalmente un’infrastruttura di massa anche in Italia.