Prosieben cede Billiger e CamperDays. Giordani: focus su intrattenimento

Contenuti locali e live di qualità, con investimenti su tecnologia e IA. E’ la strada che Mfe sta seguendo per la gestione del broadcaster tedesco acquisito alla fine dello scorso anno. Sulla strada della razionalizzazione, cedute altre due piattaforme non considerate core

Continua la cura Mfe su Prosieben, con la razionalizzazione degli asset. Dopo l’annuncio della cessione della società di pubblicità su smart TV Esome e lo specialista di media retail Kairion a Pivotum Capital, comunicata la scorsa settimana, è stata la volta di le piattaforme di comparazione prezzi Billiger-mietwagen.de e CamperDays.

Nel dettaglio, Billiger-mietwagen.de, che opera sotto l’egida di Floyt Mobility, viene ceduta a un gruppo guidato dalla società di investimento Pivotum Capital, la stessa che settimana scorsa ha rilevato Esome e Kairon. CamperDays viene invece trasferita a un gruppo di investitori privati.

ProSiebenSat.1 (Foto Ansa)

Giordani: contenuti locali e live e investimenti IA

“Stiamo trasformando progressivamente ProSiebenSat.1 da gruppo diversificato in un operatore di intrattenimento focalizzato con una forte presenza in tutta la regione di lingua tedesca”, ha spiegato Marco Giordani, ad del broadcaster tedesco acquisito da Mfe-Mediaset lo scorso anno, alla presentazione del bilancio 2025.

“Stiamo tracciando la giusta rotta con una chiara visione del futuro: con contenuti locali e live di alta qualità, una strategia multipiattaforma coerente, una monetizzazione più ampia e una gestione del flusso di cassa ancora più sistematica”, ha aggiunto.

“Allo stesso tempo stiamo effettuando investimenti mirati in aree di crescita come la tecnologia e l’intelligenza artificiale per rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione”, le parole conclusive.

I conti

Sul fronte del conti, nel 2025 Prosieben i ricavi sono stati 3,675 miliardi, in calo del 6%, “in linea con le stime del gruppo”. Il broadcaster ha registrato un utile netto rettificato di 209 milioni contro i 229 milioni del 2024. Il margine operativo lordo adjusted è a 403 milioni, in calo del 28%, influenzato positivamente dai proventi da imposte differite derivanti dalla fusione di Seven.One Entertainment in Joyn.

Nonostante l’andamento degli utili, l’indebitamento finanziario netto è diminuito a 1.343 milioni di euro dai 1.512 milioni del 31 dicembre 2024.

Il dividendo proposto è di 0,05 euro per azione lo stesso dell’anno scorso.

Per il 2026 ricavi in crescita e controllo dei costi

Dopo il calo del 2025, il gruppo tedesco media per il 2026 prevede “una leggera crescita organica dei ricavi”. L’outlook 2026, si legge in una nota, vede il margine operativo lordo in “aumento significativo rispetto all’anno precedente” (nel 2025 è stato di 241 milioni), grazie anche “a un ulteriore rigoroso controllo e riduzione dei costi”.

Il gruppo “continuerà a concentrarsi su una struttura dei costi snella e a perseguire la sua coerente politica di gestione della liquidità. Su questa base Prosieben prevede che l’indebitamento finanziario netto rimanga stabile alla fine del 2026 rispetto alla fine del 2025”, quando è stato di 1.343 milioni.

