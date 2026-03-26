Bernardo Mingrone ceo di Nexi

Succede a Bertoluzzo che lascia il ruolo dopo 10 anni

Nexi annuncia la nomina di Bernardo Mingrone come amministratore delegato e direttore generale del gruppo a partire da marzo 2026. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione riunito sotto la presidenza di Marcello Sala. Mingrone succede a Paolo Bertoluzzo, che lascia la guida dell’azienda dopo dieci anni.

Nexi è una paytech europea attiva nei pagamenti digitali. Opera in diversi mercati europei e supporta banche, imprese e istituzioni nello sviluppo dell’economia digitale.

La nomina di Mingrone

Nel nuovo incarico, Mingrone guida il gruppo nella fase di sviluppo successiva, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Nexi come uno dei leader europeo nei pagamenti digitali. Il focus è sulla crescita, sull’innovazione tecnologica e sul consolidamento delle attività nei mercati internazionali.

Mingrone conosce già a fondo la società. Fino alla nomina è deputy general manager e ceo di Nexi Payments.

Il percorso professionale

Mingrone ha un percorso professionale nel settore finanziario e dei pagamenti digitali, caratterizzato da una progressiva assunzione di responsabilità in ambito strategico, finanziario e operativo.

Attualmente amministratore delegato e direttore generale di Nexi, oltre a essere amministratore delegato di Nexi Payments, dopo aver già guidato quest’ultima società in precedenza. All’interno del Gruppo Nexi ha inoltre ricoperto la carica di deputy general manager, finance & transformation, contribuendo ai processi di evoluzione e crescita del gruppo. Prima dell’ingresso in Nexi, è stato group chief financial officer di UniCredit e deputy general manager con responsabilità su finance e operations presso Banca Monte dei Paschi di Siena. Il suo percorso professionale è iniziato nell’investment banking, dove ha maturato esperienza presso istituzioni internazionali come Lehman Brothers e JP Morgan. Bernardo Mingrone è laureato in economia presso la London School of Economics and Political Science.