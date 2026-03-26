Usigrai: no al video dell’accoltellamento a Bergamo, no alla logica dell’audience

Il grave fatto di cronaca che ha visto un minorenne accoltellare un’insegnante, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, “non faccia perdere di vista le regole della deontologia della professione giornalistica. Per quanto terribili i fatti accaduti, restano le regole della tutela dei minori e della rappresentazione dei fatti senza sensazionalismi o rincorse all’audience in televisione o sui social”.

Così l’esecutivo Usigrai, in una nota, rivolgendo un “appello a colleghe e colleghi, alle direzioni di Testate e Generi, perchè si rispetti il codice deontologico e non si pubblichi su canali e piattaforme Rai il video postato sui social dal minore protagonista di questa vicenda”.

I doveri delle giornaliste e dei giornalisti di fronte alla cronaca – ricorda ancora il sindacato – restano sempre quelli previsti dal codice deontologico. Per la Rai questi paletti devono ritenersi ancora più fermi per il fatto che si tratta del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale, regolato dal Contratto di Servizio e dalla concessione decennale dallo Stato.