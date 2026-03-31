Mondiali, americani poco coinvolti (per ora). Ma per gli sponsor restano un’occasione

Negli Stati Uniti l’attesa per i Mondiali 2026 resta tiepida. Per 4 su 10 la competizione è una buona opportunità per i brand, ma solo uno su 3 seguirà le partite in tv. E forse, per aumentare la partecipazione, non sarebbe male sperare nella qualificazione Azzurra

Stasera l’Italia, in campo contro la Bosnia, si gioca con i playoff l’accesso ai prossimi mondiali di Calcio.

La competizione sarà la prima a 48 squadre e si disputerà in Stati Uniti, Canada e Messico, dall’11 giugno al 19 luglio.



Mentre si aspetta di vedere completata e definita la griglia delle partecipanti – dove l’auspicio è quello di veder ritornare anche gli Azzurri, dopo 2 edizioni di assenza – il portale americano Statista ha cercato di capire come gli americani stanno vivendo l’attesa mondiale e soprattutto quali sono le loro aspettative sull’evento.

Partecipazione non troppo calorosa

Nonostante il campionato si disputerà in larga parte negli Stati Uniti, dove le partite in programma saranno 11, rispetto alle 3 calendarizzate in Messico e 2 in Canada, gli americani non sembrano volersi scomporre più di tanto per seguire i match, confermando di non essere tra le nazioni più calciofile al mondo.

Tra quanti conoscono la competizione, solo il 7% dice che potrebbe andare allo stadio per le partite, rispetto al 5% degli inglesi e il 4% dei tedeschi che pur dovrebbero pianificare in mezzo un viaggio intercontinentale. E la differenza fa ancora più effetto se si guarda a quanti seguiranno la competizione in tv: al 34% americano, rispondono i ben più sostanziosi 59% e 51% di inglesi e tedeschi, comunque sfavoriti dal fuso.

Una variabile che dallo studio non emerge è l’origine dei rispondenti. A una comunità ispanica più attenta al calcio, corrisponde una maggior freddezza della componente afroamericana. E poi c’è la variabile Italia, con la presenza degli Azzurri che potrebbe riscaldare maggiormente la comunità italoamericana così radicata oltreoceano.

(fonte: Statista.com)

Sostenibilità e trasparenza

Interessante anche la lettura delle opinioni che accompagnano l’evento e cosa si aspettano le persone. Tra quanti conoscono la competizione, il 54% ritengono sia importante che promuova valori come sostenibilità e responsabilità sociale.

Solo 4 su 10 considerano che la Fifa stia facendo un buon lavoro per promuovere la trasparenza.

Poco meno, il 39%, ritiene che per il sostegno ai Mondiali come sponsor renda i brand più attrattivi.

Una persona su tre poi ritiene che eventi come questi renda più accettabili le scommesse e che la situazione politica possa influenzare il modo in cui guardano all’evento.