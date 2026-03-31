Diventano cinque le giornate della manifestazione giunta alla sua 21esima edizione presentata a Milano. Dalla politica all’economia, passando per il mondo accademico, prevista la presenza di oltre 700 relatori, con 300 eventi e un programma che si allarga in città con tanti appuntamenti collaterali.

‘Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani’. E’ questo il titolo della ventunesima edizione del Festival dell’Economia di Trento che si svolgerà dal 20 al 24 maggio.

Presentata oggi a Milano, la manifestazione nella formula ideata nel 2022 dal gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune e dell’Università di Trento, ha visto il “popolo dello scoiattolo” crescere arrivando a oltre 140.000 presenze in quattro anni.

Un giorno in più

Novità del 2026, il numero delle giornate, che da 4 passa a 5. Il tema scelto dall’Advisory Board della manifestazione – presieduto dal direttore del Sole 24 Ore e presidente del comitato scientifico Fabio Tamburini e composto da Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti – è di stringente attualità. E mette a confronto, da un lato, gli scenari della geopolitica che hanno visto le leggi del mercato e la globalizzazione tramontare come punto di riferimento e cedere il passo a nuovi centri di potere come le Big Tech, che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell’intelligenza artificiale, e le autarchie di Russia e Cina e, dall’altro, le speranze dei giovani di fronte a paure e incertezze.

In programma incontronti che uniscono rappresentanti del mondo del panorama accademico nazionale ed internazionale (111), economisti (35) e Premi Nobel (5), ministri del governo (confermati a oggi 16), esponenti delle istituzioni (87) e della business community economica e finanziaria (oltre 90).

Per un totale di oltre 700 relatori, per più di 300 eventi.

A chiudere il Festival sarà il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato dal direttore de Il Sole 24 Ore Tamburini.

“In quei cinque giorni il Trentino diventa parte centrale del dibattito, specie in questo momento storico complesso. Gli attori che parteciperanno ai panel, personalità importanti, daranno il loro contributo a questo dibattito”, ha spiegato Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento, nel corso della presentazione.

Fuori Festival confermato

Moltissimi gli eventi che faranno da contorno al programma e che coinvolgeranno diverse aree della città. Confermato per il quarto anno il Fuori Festival, il palinsesto ideato per avvicinare all’economia e ai grandi temi dell’attualità il pubblico più ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie con divulgatori e talent.

Guarda principalmente ai giovani ‘Le voci del domani’, l’iniziativa che consente ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni di proporsi come speaker del Festival (iscrizioni fino all’8 aprile).

Tornano poi ‘Economie dei Territori’, la serie di eventi che dà voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realtà territoriali, gli ‘Incontri con l’autore’ con le presentazioni di libri, e la Libreria del Festival in Piazza Duomo curata dall’associazione librai del Trentino.

Fitta anche la programmazione dedicata all’intrattenimento serale: concerti di musica classica, con il ritorno di Uto Ughi, di musica leggera con Arisa e Angelica Bove e spettacoli teatrali tra ironia e comicità con Elio e gli artisti di Zelig Lab. In calendario anche l’incontro-confronto tra i conduttori de La Zanzara di Radio 24, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con Fedez e Mr Marra.

Sguardo al 2027

“Ogni volta che presentiamo una nuova edizione del Festival la nostra mente è già proiettata all’edizione successiva”, ha detto l’ad del Gruppo Sole 24 Ore, Federico Silvestri, intervenendo alla presentazione.

“Già ora, che ancora non abbiamo iniziato questa edizione abbiamo delle idee nuove per la prossima edizione”. “E’ un momento che è insieme un punto di atterraggio e di decollo di tutta un’attività editoriale che dura un anno”, ha proseguito.

“Durante lo svolgimento del Festival abbiamo due tensioni: la prima è quella di cercare di fare in modo che tutto vada per il meglio e che il pubblico gradisca quello che noi proponiamo; l’altra è che guardiamo ogni aspetto per vedere quali sono i punti di miglioramento, osserviamo l’orizzonte per capire quali sono le tendenze che più interessano”, ha detto.

“Possiamo dire che il Gruppo Sole 24 Ore si potrebbe metaforicamente immaginarlo come una grande orchestra che fa le prove tutto l’anno per indovinare le melodie giuste, quelle più coinvolgenti e che più possono interessare il pubblico”.

