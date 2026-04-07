La FIGC vale un impero. Ecco perché tutti la vogliono

Non è solo calcio. Chi siede sulla poltrona del presidente federale controlla la giustizia sportiva, gli arbitri, i bilanci dei club, i diritti TV miliardari, il patrimonio immobiliare e persino chi allena in Serie A. Un potere così concentrato per cui il ministro Abodi vorrebbe commissariare la Federazione per evitare che la successione a Gravina diventi una guerra di correnti e di interessi corporativi.

Mappa completa di quello che è davvero in palio.​​​​​​​​​​​​​​​​

POTERE HARD

— Nomina/revoca del CT: decisione monocratica, non collegiale. Include la negoziazione dello stipendio, che può essere integrato con fondi degli sponsor (come avvenne con Conte via Puma).

— Giustizia sportiva: propone al Consiglio federale tutti i vertici — Tribunale Federale, Corte d’Appello, Procura. Chi sceglie i giudici orienta il sistema disciplinare dell’intero calcio italiano.

— POTERE HARD

— Nomina/revoca del CT: decisione monocratica, non collegiale. Include la negoziazione dello stipendio, che può essere integrato con fondi degli sponsor (come avvenne con Conte via Puma).

— Giustizia sportiva: propone al Consiglio federale tutti i vertici — Tribunale Federale, Corte d’Appello, Procura. Chi sceglie i giudici orienta il sistema disciplinare dell’intero calcio italiano.

— COVISOC: i componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del presidente. Il parere della Commissione sulle iscrizioni ai campionati non è vincolante — l’ultima parola è del Consiglio, che è emanazione diretta del presidente. Tradotto: il presidente ha la chiave che apre o chiude le porte del professionismo a ogni singolo club.

— Arbitri: la FIGC stava varando una riforma per sottrarre all’AIA il controllo sulle designazioni di Serie A e B, creando una società partecipata al 100% dalla Federazione con budget di 17-18 milioni, CdA di tre membri nominati dal Consiglio federale, e un direttore tecnico-designatore scelto da quel CdA. Di fatto: il presidente avrebbe avuto potere indiretto su chi arbitra ogni domenica in Serie A. La riforma è ora congelata ma resta sul tavolo del successore.

— Inamovibilità: nessuna procedura di sfiducia o rimozione nello Statuto. Solo dimissioni volontarie. Se si dimette, decade l’intero Consiglio: deterrente nucleare contro qualsiasi fronda interna.

— Passaggi di quote: Gravina aveva avviato l’iter per subordinare la cessione di quote societarie dei club all’approvazione federale. Una leva proprietaria diretta sulla composizione dell’azionariato del calcio professionistico.

POTERE ECONOMICO

— Federcalcio Servizi S.r.l.: partecipata al 100%, CdA nominato dal presidente (oggi Abete presidente, Grimaldi consigliere delegato). Fattura ~8 milioni/anno. Non è una scatola vuota: è la cassaforte immobiliare della FIGC. Gestisce l’intero patrimonio immobiliare federale — Coverciano compreso (5 campi da calcio, albergo da 53 camere, ristorante, palestre, piscina, auditorium, aule didattiche), le sedi FIGC sul territorio nazionale, e opera compravendite di immobili (appartamenti a Cremona, palazzo Pizzofalcone a Napoli). Chi controlla la Srl controlla dove si allena la Nazionale, dove si formano gli allenatori, dove si tengono i corsi federali.

— Sponsor e contratti commerciali: il presidente negozia i contratti di sponsorizzazione delle Nazionali. Solo lo sponsor tecnico Adidas (2023-2030) vale molto più dei ~19 milioni/anno della precedente era Puma, su un portfolio complessivo di oltre 30 aziende partner. A questo si aggiungono i pacchetti di corporate hospitality venduti in occasione delle partite della Nazionale.

— Biglietteria Nazionale: la FIGC gestisce direttamente la vendita dei biglietti per tutte le partite delle Nazionali (maschile, femminile, giovanili) tramite circuito Vivaticket. Sceglie le sedi delle partite — e scegliere dove gioca la Nazionale significa decidere quale città e quale stadio riceve l’indotto economico e la visibilità.

— Bilancio federale: oltre 100 milioni complessivi tra contributi CONI (~47 mln), ricavi commerciali, contributi UEFA/FIFA, diritti TV delle competizioni federali. Il presidente attraverso il Consiglio approva preventivo e consuntivo.

— Diritti TV ciclo 2029-2034: la regia della negoziazione del prossimo ciclo dei diritti televisivi è il dossier economico più pesante. Un vuoto di potere in Federazione può deprezzare l’intero prodotto.

SOFT POWER

— Tessere federali e Tribuna d’Onore: il sistema delle tessere FIGC/CONI garantisce accesso gratuito (o agevolato) a tutte le partite di Serie A, B e C tramite la Tribuna d’Onore. La Federazione decide chi riceve la tessera e di che livello. È un circuito di cortesia istituzionale enorme — migliaia di persone nel mondo del calcio, della politica, delle istituzioni ricevono questo privilegio. Chi lo distribuisce coltiva consenso.

— Benemerenze e onorificenze federali: la FIGC propone le benemerenze sportive (Stelle d’Oro, Stelle d’Argento, Palme al Merito) che il CONI conferisce. Coverciano ospita regolarmente le cerimonie. Il presidente federale è il primo filtro nella selezione dei premiati nel mondo del calcio — dirigenti, tecnici, società. Moneta relazionale pura.

— Coverciano come luogo di potere: il Centro Tecnico Federale non è solo un campo di allenamento. È la sede dei corsi per allenatori (patentino UEFA Pro, il lasciapassare per allenare in Serie A), dei convegni federali, delle visite istituzionali. Chi controlla Coverciano controlla l’accesso alla formazione e alla legittimazione professionale di ogni allenatore italiano.

— Nazionali giovanili e pipeline tecnica: la FIGC dirige tutte le nazionali giovanili (U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, femminili). Nomina i CT di ciascuna. Questo significa orientare il percorso formativo di centinaia di giovani calciatori e la filosofia tecnica dell’intero sistema. Le convocazioni in Nazionale giovanile, inoltre, aumentano il valore di mercato del calciatore — e il club proprietario del cartellino ne beneficia direttamente.

— EURO 2032: la FIGC è la cabina di regia nella selezione delle 5 città italiane, interlocutore diretto della UEFA e dei ministeri coinvolti. La scelta delle sedi muove investimenti infrastrutturali miliardari. Il presidente decide quale città entra e quale esce dalla rosa.

— Comitato Esecutivo UEFA: seggio che garantisce accesso ai tavoli dove si decidono format delle competizioni, distribuzione dei ricavi UEFA, assegnazione degli eventi. Proiezione internazionale che nessun altro dirigente sportivo italiano (fuori dal CONI) può vantare.

— Visibilità mediatica: il presidente FIGC è una delle figure sportive più esposte d’Italia. Ogni partita della Nazionale, ogni crisi arbitrale, ogni decisione sulla giustizia sportiva genera copertura stampa. È interlocutore naturale e simultaneo di governo, parlamento, CONI, UEFA — uno snodo unico tra politica sportiva e politica tout court.

— Architettura elettorale: la LND (dilettanti) pesa il 34% dei voti assembleari, più della Serie A. Chi controlla la rete dei comitati regionali e delle migliaia di società dilettantistiche controlla la Federazione. Il presidente uscente, anche da dimissionario in prorogatio, conserva il potere di indire e gestire le nuove elezioni.