Bene sapere chi c’è dietro, ma cresce il desiderio di media identitari



La concentrazione editoriale e i recenti cambiamenti nella proprietà dei principali media italiani – come l’acquisizione di Gedi da parte del gruppo greco Antenna Group (K Group), guidato da Theodore Kyriakou – stanno alimentando un crescente senso di preoccupazione nell’opinione pubblica.

Secondo un’indagine SWG ‘Media: proprietà e informazione’, gli italiani guardano con attenzione a chi controlla giornali, tv e piattaforme digitali, e chiedono maggiore trasparenza, identità editoriale e qualità dell’informazione.

Il quadro che emerge è quello di un Paese attento, polarizzato e consapevole del ruolo strategico dell’informazione. Gli italiani chiedono trasparenza, identità e qualità, mentre osservano con crescente attenzione l’evoluzione della proprietà dei media e il suo impatto sulla libertà e sulla pluralità dell’informazione.





Il tema della proprietà dei media è centrale: tre italiani su quattro ritengono importante sapere chi c’è dietro le testate che consultano. La trasparenza editoriale è percepita come un elemento essenziale, soprattutto in un contesto in cui la capacità dei media di prendere posizione e di esprimere valori chiari è considerata un fattore determinante.

L’esigenza di informazione neutrale è ormai minoritaria



Nonostante l’85% degli intervistati continui a ritenere fondamentale il giornalismo d’inchiesta, l’idea di un’informazione completamente neutrale appare minoritaria. Cresce invece il desiderio di media identitari, capaci di coinvolgere e di rappresentare un punto di riferimento valoriale. La solidità economica delle testate è considerata un tema meno urgente, mentre credibilità e accuratezza convincono solo il 49% degli italiani. Le valutazioni risultano fortemente polarizzate: gli elettori di opposizione sono più critici, mentre quelli di maggioranza esprimono giudizi più positivi.



Il profilo del giornalista ideale, secondo gli italiani, è quello di un professionista attivo, capace di cercare le notizie, ma anche di esprimere identità e coinvolgere il pubblico. Un modello di giornalismo sempre meno terzo e sempre più militante.



Tra gli elementi ritenuti più importanti per un gruppo editoriale emergono il giornalismo investigativo (85%), la capacità di coinvolgere i lettori su più canali (78%) e la chiarezza della linea politica e valoriale (74%).



Sul piano della valutazione complessiva dei media, il 54% giudica positivamente la solidità economica, il 49% la credibilità e l’accuratezza, il 49% la capacità di prendere posizione e solo il 37% l’indipendenza dalla politica. Anche in questo caso le differenze tra elettori di maggioranza e opposizione sono marcate.



La trasparenza editoriale è considerata importante dal 74% degli italiani, con un picco dell’85% tra gli elettori di opposizione e un valore più basso tra gli indecisi (64%).





Informazione sempre più concentrata

Le recenti operazioni nel settore – dall’ingresso del gruppo greco Antenna in Gedi, all’acquisizione de La Stampa da parte di SAE, fino al rafforzamento della famiglia Angelucci in diverse testate e nell’agenzia AGI – alimentano timori diffusi. Il 75% degli italiani ritiene che l’informazione sarà sempre più concentrata nelle mani di pochi gruppi. Il 69% considera importante che la proprietà dei principali media resti italiana. Le valutazioni sulle conseguenze delle acquisizioni sono più positive tra gli elettori di maggioranza: il 64% ritiene che i cittadini avranno un’informazione più corretta, il 59% che migliorerà la qualità dei contenuti e il 53% che aumenterà la libertà di stampa. Tra gli elettori di opposizione, invece, prevale lo scetticismo.





Foto Roberto Borghi