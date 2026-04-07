Home » Bene sapere chi c’è dietro, ma cresce il desiderio di media identitari
stampa carta digitale quotidiani quotidiano giornale carta digitale lettura foto Borghi
Editoria

Bene sapere chi c’è dietro, ma cresce il desiderio di media identitari

di Roberto Borghi
Condividi


La concentrazione editoriale e i recenti cambiamenti nella proprietà dei principali media italiani – come l’acquisizione di Gedi da parte del gruppo greco Antenna Group (K Group), guidato da Theodore Kyriakou – stanno alimentando un crescente senso di preoccupazione nell’opinione pubblica.

Secondo un’indagine SWG ‘Media: proprietà e informazione’, gli italiani guardano con attenzione a chi controlla giornali, tv e piattaforme digitali, e chiedono maggiore trasparenza, identità editoriale e qualità dell’informazione.

Il quadro che emerge è quello di un Paese attento, polarizzato e consapevole del ruolo strategico dell’informazione. Gli italiani chiedono trasparenza, identità e qualità, mentre osservano con crescente attenzione l’evoluzione della proprietà dei media e il suo impatto sulla libertà e sulla pluralità dell’informazione.

Radar_30mar_5apr2026-1



Il tema della proprietà dei media è centrale: tre italiani su quattro ritengono importante sapere chi c’è dietro le testate che consultano. La trasparenza editoriale è percepita come un elemento essenziale, soprattutto in un contesto in cui la capacità dei media di prendere posizione e di esprimere valori chiari è considerata un fattore determinante.

L’esigenza di informazione neutrale è ormai minoritaria


Nonostante l’85% degli intervistati continui a ritenere fondamentale il giornalismo d’inchiesta, l’idea di un’informazione completamente neutrale appare minoritaria. Cresce invece il desiderio di media identitari, capaci di coinvolgere e di rappresentare un punto di riferimento valoriale. La solidità economica delle testate è considerata un tema meno urgente, mentre credibilità e accuratezza convincono solo il 49% degli italiani. Le valutazioni risultano fortemente polarizzate: gli elettori di opposizione sono più critici, mentre quelli di maggioranza esprimono giudizi più positivi.

Il profilo del giornalista ideale, secondo gli italiani, è quello di un professionista attivo, capace di cercare le notizie, ma anche di esprimere identità e coinvolgere il pubblico. Un modello di giornalismo sempre meno terzo e sempre più militante.

Tra gli elementi ritenuti più importanti per un gruppo editoriale emergono il giornalismo investigativo (85%), la capacità di coinvolgere i lettori su più canali (78%) e la chiarezza della linea politica e valoriale (74%).

Sul piano della valutazione complessiva dei media, il 54% giudica positivamente la solidità economica, il 49% la credibilità e l’accuratezza, il 49% la capacità di prendere posizione e solo il 37% l’indipendenza dalla politica. Anche in questo caso le differenze tra elettori di maggioranza e opposizione sono marcate.

La trasparenza editoriale è considerata importante dal 74% degli italiani, con un picco dell’85% tra gli elettori di opposizione e un valore più basso tra gli indecisi (64%).



Informazione sempre più concentrata

Le recenti operazioni nel settore – dall’ingresso del gruppo greco Antenna in Gedi, all’acquisizione de La Stampa da parte di SAE, fino al rafforzamento della famiglia Angelucci in diverse testate e nell’agenzia AGI – alimentano timori diffusi. Il 75% degli italiani ritiene che l’informazione sarà sempre più concentrata nelle mani di pochi gruppi. Il 69% considera importante che la proprietà dei principali media resti italiana. Le valutazioni sulle conseguenze delle acquisizioni sono più positive tra gli elettori di maggioranza: il 64% ritiene che i cittadini avranno un’informazione più corretta, il 59% che migliorerà la qualità dei contenuti e il 53% che aumenterà la libertà di stampa. Tra gli elettori di opposizione, invece, prevale lo scetticismo.

Foto Roberto Borghi

In Evidenza
Segui Prima Online dai tuoi feed social