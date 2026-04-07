Top manager reputation: a marzo Pier Silvio Berlusconi conquista la vetta

Completano il podio Orcel e Messina. Performance in crescita per Cattaneo, Del Fante e Palermo. Bene anche Cordero di

Montezemolo, Donnet, Scornajenchi, Eberhart, Bufo, Vigilante, Tasca.

A marzo Pier Silvio Berlusconi (89.72), protagonista di una importante riorganizzazione di MFE, da holding a media company operativa, conquista il primo posto della Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager.

Il manager assume la doppia carica di presidente e ceo, portando a casa un utile 2025 più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.

Orcel e Messina a podio

Stabile al secondo l’ad di Unicredit Andrea Orcel (89.49) che estende la sua azione su Commerzbank con una ops per superare il 30% di quote. Il Governo tedesco si oppone, ma il manager non è solito arretrare. Terzo Carlo Messina (88.92), ad di Intesa Sanpaolo che si conferma ‘Best Investment Bank’ secondo Global Finance per il sesto anno consecutivo.

Due donne in top20

Quarto l’ad di Eni Claudio Descalzi (86.76), con utile del quarto trimestre che balza a 1,2 miliardi (+35%) mentre con la guerra in Medio Oriente il petrolio è al centro di una crisi globale.

Scala quattro posizioni fino alla quinta Flavio Cattaneo (79.81) che al Capital Market Day rivendica il raggiungimento dei risultati promessi, con una capitalizzazione di mercato cresciuta del 50% e un nuovo piano da 53 miliardi di investimenti. Al sesto arriva in volata Matteo Del Fante (79.13), che sta tentando la scalata in TIM e ha condotto Poste a utili record con 13,1 miliardi di ricavi.

Settimo l’ad di A2A Renato Mazzoncini (79.08), ottavo Stefano Donnarumma (76.88) di FS, nono il presidente di Edizione Alessandro Benetton (76.82).

Chiude la top10 Giuseppina Di Foggia (75.86), ad di Terna.

All’undicesimo sale di due Pietro Labriola (74.49), grazie a risultati di TIM sopra le attese, seguito da Pierroberto Folgiero (72.71) e Urbano Cairo (72.43). Al quattordicesimo sale di cinque Fabrizio Palermo (71.81) tra la candidatura alla futura guida di MPS e il record di +45% dei profitti 2025 di Acea. Quindicesimo Luca Dal Fabbro (70.53), Presidente di Iren che ottiene dalla BEI 225 milioni per promuovere l’economia circolare e l’efficienza energetica. Luca de Meo (70.26) stabile al sedicesimo.

Chiudono la Top 20 Cristina Scocchia (70.17), Gian Maria Mossa (69.98), Roberto Cingolani (69.54), Claudio Andrea Gemme (68.95).

Chi cresce in top200

In Top 200 performance in crescita per Luca Cordero di Montezemolo (30°,+6), Philippe Donnet (32°,+9), Agostino Scornajenchi (34°,+10), Joerg Eberhart (52°,+4) per l’ottimizzazione e la crescita dei ricavi di ITA Airways, Gianluca Bufo (72°,+17), Vinicio Mosè Vigilante (86°,+14) e Roberto Tasca (88°,+28).

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