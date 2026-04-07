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Top manager reputation: a marzo Pier Silvio Berlusconi conquista la vetta

di Redazione PrimaOnline
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Completano il podio Orcel e Messina. Performance in crescita per Cattaneo, Del Fante e Palermo. Bene anche Cordero di
Montezemolo, Donnet, Scornajenchi, Eberhart, Bufo, Vigilante, Tasca.

A marzo Pier Silvio Berlusconi (89.72), protagonista di una importante riorganizzazione di MFE, da holding a media company operativa, conquista il primo posto della Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente a cura di Reputation Manager.
Il manager assume la doppia carica di presidente e ceo, portando a casa un utile 2025 più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.

Orcel e Messina a podio

Stabile al secondo l’ad di Unicredit Andrea Orcel (89.49) che estende la sua azione su Commerzbank con una ops per superare il 30% di quote. Il Governo tedesco si oppone, ma il manager non è solito arretrare. Terzo Carlo Messina (88.92), ad di Intesa Sanpaolo che si conferma ‘Best Investment Bank’ secondo Global Finance per il sesto anno consecutivo. 

Due donne in top20

Quarto l’ad di Eni Claudio Descalzi (86.76), con utile del quarto trimestre che balza a 1,2 miliardi (+35%) mentre con la guerra in Medio Oriente il petrolio è al centro di una crisi globale.
Scala quattro posizioni fino alla quinta Flavio Cattaneo (79.81) che al Capital Market Day rivendica il raggiungimento dei risultati promessi, con una capitalizzazione di mercato cresciuta del 50% e un nuovo piano da 53 miliardi di investimenti. Al sesto arriva in volata Matteo Del Fante (79.13), che sta tentando la scalata in TIM e ha condotto Poste a utili record con 13,1 miliardi di ricavi.
Settimo l’ad di A2A Renato Mazzoncini (79.08), ottavo Stefano Donnarumma (76.88) di FS, nono il presidente di Edizione Alessandro Benetton (76.82). 
Chiude la top10 Giuseppina Di Foggia (75.86), ad di Terna. 

All’undicesimo sale di due Pietro Labriola (74.49), grazie a risultati di TIM sopra le attese, seguito da Pierroberto Folgiero (72.71) e Urbano Cairo (72.43). Al quattordicesimo sale di cinque Fabrizio Palermo (71.81) tra la candidatura alla futura guida di MPS e il record di +45% dei profitti 2025 di Acea. Quindicesimo Luca Dal Fabbro (70.53), Presidente di Iren che ottiene dalla BEI 225 milioni per promuovere l’economia circolare e l’efficienza energetica. Luca de Meo (70.26) stabile al sedicesimo.
Chiudono la Top 20 Cristina Scocchia (70.17), Gian Maria Mossa (69.98), Roberto Cingolani (69.54), Claudio Andrea Gemme (68.95).

Chi cresce in top200

In Top 200 performance in crescita per Luca Cordero di Montezemolo (30°,+6), Philippe Donnet (32°,+9), Agostino Scornajenchi (34°,+10), Joerg Eberhart (52°,+4) per l’ottimizzazione e la crescita dei ricavi di ITA Airways, Gianluca Bufo (72°,+17), Vinicio Mosè Vigilante (86°,+14) e Roberto Tasca (88°,+28).

La classifica completa

# Nome Azienda Punteggio
1 Pier Silvio Berlusconi Mediaset 89.72
2 Andrea Orcel Unicredit 89.49
3 Carlo Messina Intesa Sanpaolo 88.92
4 Claudio Descalzi Eni 86.76
5 Flavio Cattaneo Enel 79.81
6 Matteo Del Fante Poste Italiane 79.13
7 Renato Mazzoncini A2A 79.08
8 Stefano Donnarumma Ferrovie dello Stato 76.88
9 Alessandro Benetton Edizione 76.82
10 Giuseppina Di Foggia Terna 75.86
11 Pietro Labriola Tim 74.49
12 Pierroberto Folgiero Fincantieri 72.71
13 Urbano Cairo Cairo Communication 72.43
14 Fabrizio Palermo Acea 71.81
15 Luca Dal Fabbro Iren 70.53
16 Luca de Meo Kering 70.26
17 Cristina Scocchia Illycaffè 70.17
18 Gian Maria Mossa Banca Generali 69.98
19 Roberto Cingolani Leonardo SPA 69.54
20 Claudio Andrea Gemme Anas 68.95
21 Marina Berlusconi Fininvest 68.74
22 Giuseppe Castagna Banco Bpm 68.12
23 Pietro Salini WeBuild 67.07
24 Miuccia Prada Prada 66.38
25 Gianpiero Strisciuglio Trenitalia 65.40
26 Renzo Rosso OTB 65.02
27 Diana Bracco Bracco 64.51
28 Paolo Gallo Italgas 63.30
29 Enrico Vita Amplifon 63.01
30 Luca Cordero di Montezemolo Ntv 61.92
31 Francesco Milleri Luxottica 61.72
32 Philippe Donnet Assicurazioni Generali 61.61
33 Giovanni Ferrero Ferrero 61.61
34 Agostino Scornajenchi Snam 61.60
35 Sabrina De Filippis FS Logistix 60.26
36 Marcello Cattani Sanofi Italia 60.00
37 Stephan Winkelmann Lamborghini 59.49
38 Antonio Filosa Stellantis 59.21
39 Aldo Isi Rfi 59.16
40 Remo Ruffini Moncler 58.71
41 Giovanni Gorno Tempini Cassa Depositi e Prestiti 58.24
42 Dario Scannapieco Cassa Depositi e Prestiti 57.89
43 Giampiero Massolo Mundys 57.39
44 Massimiliano Di Silvestre BMW Italia 56.36
45 Gian Maria Gros-Pietro  Intesa Sanpaolo 55.88
46 Nerio Alessandri Technogym 55.87
47 Pasqualino Monti Enav 54.43
48 Gianni Franco Papa Bper Banca 53.88
49 Luigi Lovaglio MPS 53.51
50 Stefano Domenicali Formula 1 53.01
51 Brunello Cucinelli Brunello Cucinelli 52.80
52 Joerg Eberhart ITA Airways 52.66
53 Benedetto Vigna Ferrari 51.99
54 Diego Della Valle Tod's 51.93
55 Alessandro Melzi d’Eril Mediobanca 51.92
56 Orazio Iacono Hera 51.72
57 Carlo Cimbri Unipol 51.64
58 Massimo Antonio Doris Mediolanum 51.41
59 Dario Lo Bosco Fs Engineering 51.03
60 Marco Tronchetti Provera Pirelli 50.60
61 Aurelio De Laurentiis SSC Napoli 50.50
62 Patrizio Bertelli Prada 50.36
63 Tommaso Tanzilli Ferrovie dello Stato 50.12
64 Oscar Farinetti Eataly 49.56
65 Alessandro Araimo Warner Bros. Discovery 49.49
66 Walter Renna Fastweb+Vodafone 49.14
67 Ermenegildo Zegna Gruppo Ermenegildo Zegna 48.81
68 Maura Latini Coop 48.80
69 Giuseppe Marotta Inter 48.49
70 Francesco Mutti Mutti 48.21
71 Stefano Azzi Dazn Italia 47.97
72 Gianluca Bufo Iren 47.88
73 Luigi Cantamessa Treni Turistici Italiani 47.85
74 Benedetto Levi Iliad 47.47
75 Vincenzo Sanasi D'Arpe Consap 47.45
76 Fabrizio Di Amato Maire 47.29
77 Andrea Sironi Assicurazioni Generali 47.04
78 Roberto Alesse Agenzia delle Dogane 47.00
79 Nicola Monti Edison Spa 46.78
80 Mario Moretti Polegato Geox 46.74
81 Arrigo Giana Autostrade per l'Italia 46.27
82 Maurizio Tamagnini Fondo Fsi 46.26
83 John Elkann Stellantis 46.23
84 Francesca Moriani Var Group 46.14
85 Antonio Percassi Atalanta 45.95
86 Vinicio Mosè Vigilante GSE 45.85
87 Andrea Duilio Sky Italia 45.66
88 Roberto Tasca A2A 45.58
89 Alessandro Foti FinecoBank 45.34
90 Yuri Santagostino Cap Holding 45.20
91 Paolo Bertoluzzo Nexi 45.13
92 Diego Nepi Molineris Sport Salute S.p.A. 44.91
93 Marco Nocivelli Epta Group 44.84
94 Giuseppe Gola Open Fiber 44.36
95 Sestino Giacomoni Consap 44.34
96 Massimo Battaini Prysmian 44.34
97 Elena Goitini Bnl Bnp Paribas 44.31
98 Patrizia Grieco Anima Holding 44.13
99 Giuseppe Lavazza Lavazza 44.13
100 Teodoro Lio Accenture 43.94
101 Giampaolo Rossi Rai 43.72
102 Giovanni Bossi Cherry Bank 43.63
103 Gian Luca Artizzu Sogin 43.23
104 Alfonso Dolce D&G 43.18
105 Valentino Confalone Novartis 43.16
106 Stefano De Alessandri Ansa 43.10
107 Paolo Scaroni Enel 43.10
108 Mara Panajia Henkel Italia 43.02
109 Fabio De'Longhi De'Longhi 42.99
110 Mauro Pastore BCC Iccrea 42.97
111 Giorgio Busnelli Amazon Italia 42.92
112 Giuseppe Zafarana Eni 42.89
113 Ernesto Fürstenberg Fassio Banca Ifis 42.81
114 Luca Ferrari Bending Spoons 42.81
115 Nino Tronchetti Provera Ambienta 42.67
116 Igor De Biasio Terna 42.54
117 Antonio Porro Gruppo Mondadori 42.53
118 Alessandro Moricca PagoPa 42.12
119 Luigi Corradi Fs International 42.05
120 Stefano Beraldo Ovs 41.65
121 Leonardo Ferragamo Salvatore Ferragamo 41.51
122 Michele Sciscioli Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 41.41
123 Michele Pignotti Sace 41.40
124 Alberto Vacchi Ima Group 41.38
125 Sandro Pappalardo ITA Airways 41.38
126 Sergio Marullo di Condojanni Angelini Industries 41.20
127 Giorgio Tomassetti Octopus Energia 41.15
128 Alessandro Bernini Maire 41.12
129 Bernardo Mattarella Invitalia 41.03
130 Dan Friedkin Roma 40.91
131 Monica Iacono Engie Italia 40.77
132 Nazzarena Franco DHL 40.64
133 Renato Ravanelli F2I SGR 40.52
134 Matteo Tiraboschi Brembo 40.47
135 Livio Proli Missoni 40.37
136 Guido Barilla Barilla 40.29
137 Gaetano Miccichè Engineering 40.16
138 Antonio Valitutti Isybank 40.16
139 Aldo Bisio Engineering 40.05
140 Marco Travaglia Nestlé Italia 39.92
141 Riccardo Bellini Valentino 39.80
142 Francesco Caltagirone Jr Cementir Italia 39.65
143 Stefano Granella Gruppo Dolomiti Energia 39.39
144 Federico Protto Cellnex 39.34
145 Andrea Bonomi Investindustrial 39.13
146 Giuseppe Marsocci Armani 39.13
147 Alessandro Fabbroni SeSa 39.03
148 Fabrizio Testa Borsa Italiana 38.86
149 Floriano Masoero Siemens Italia 38.71
150 Cristiano Cannarsa Sogei 38.69
151 Alessandro Binello Quadrivio 38.69
152 Davide Bordoni RAM 38.54
153 Francesco Gaetano Caltagirone Caltagirone 38.45
154 Paolo Luigi Merli ERG SPA 38.42
155 Vincenzo Carbone Agenzia delle entrate-Riscossione 38.38
156 Errico Stravato Sogesid 38.18
157 Alessandro Rivera Atac 38.00
158 Ugo Salerno Rina 37.73
159 Marco De Benedetti Carlyle 37.72
160 Alfredo Maria Becchetti GSE 37.57
161 Simone Dominici Kiko 37.56
162 Alessandro Puliti Saipem 37.38
163 Elisabetta Franchi Elisabetta Franchi 37.34
164 Marco Marazia Widiba 36.94
165 Andrea Missori Ericsson Italia 36.90
166 Roberto Giacchi ItaliaOnline 36.73
167 Rodolfo De Benedetti CIR- Compagnie Industriali Riunite 36.66
168 Nicola Riello Riello Investimenti 36.66
169 Elisabetta Serafin Saipem 36.62
170 Gianluca Ferrero Juventus Football Club 36.52
171 Claudio Carserà Eur 36.47
172 Vincenzo Esposito Microsoft Italia 36.16
173 Martin Brandenburger Lidl Italia 36.13
174 Gianluca Lilli ABB Italia 36.13
175 Giuseppe Marra Adnkronos 36.01
176 Matteo Manfredi Sampdoria 35.98
177 Monia Ferrari Capgemini 35.85
178 Pierluigi Tosato Segafredo-Zanetti 35.64
179 Simon Hunt Campari 35.41
180 Simona Agnes Rai 34.94
181 Joseph Commisso Fiorentina 34.74
182 Gianandrea Perco Dea Capital 34.74
183 Marina Caprotti Esselunga 34.71
184 Andrea Munari Amco 34.53
185 Gerd Pircher HSBC 34.48
186 Fabrizio Fabbri Ansaldo Energia 34.44
187 Fabrizio Ruggiero Edenred 34.33
188 Marco Buraglio Ford Italia 34.26
189 Alessandro Zehentner Snam 34.23
190 Andrea Persegati Nintendo 33.55
191 Pietro Busnardo Gradiente 33.37
192 Wilson Wang Huawei 32.98
193 Filippo Gaggini Progressio 32.67
194 Paolo Gambarini Wise 32.52
195 Riccardo Garrè Pizzarotti 32.24
196 Denis Amadori Amadori 32.09
197 Luigi Ballanti Mefop 32.02
198 Andrea Mangoni Mundys 31.69
199 Matteo Cordero di Montezemolo Charme 31.24
200 Nicolò Saidelli Ardian 31.15
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