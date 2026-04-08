Fabio Massa prepara un nuovo quotidiano “libero e liberale”

Era tempo che Fabio Massa cercava di chiudere la sua partecipazione come socio e come collaboratore giornalistico con Affari Italiani.

Aveva fatto in fretta a capire che le ambizioni padronali di Marcello Antelmi, che aveva acquistato la quota di maggioranza del quotidiano online, non corrispondevano alla sua visione editoriale e così ha iniziato una dura trattativa per cedere le sue azioni senza smenarci.

I dettagli di come è andata a finire non li sappiamo, ma è certo che Massa deve essere uscito soddisfatto dalla partita. Lo si capisce dal suo blog che riprendiamo qui di seguito: una bella storia, con i ricordi degli inizi del lavoro giornalistico e delle abilità manageriali maturate, che fanno capire che personaggio tosto e appassionato è il giornalista-imprenditore.

In questo racconto anticipa che sarà direttore di un nuovo giornale. Avendolo sentito parlare con entusiasmo della grande capacità di Nicola Porro di svolgere molte attività su fronti diversi (Il Giornale, Mediaset, Zuppa di Porro, blog su YouTube, oltre a organizzare eventi di successo), viene da pensare che a Massa piacerebbe averlo come partner nel nuovo progetto. Il comunicato con la notizia arriverà a breve.

Intanto qui sotto il racconto “Non sono più Affari miei”.

NON SONO (PIÙ) AFFARI MIEI

Affaritaliani non sono più affari miei. Da oggi affido il timone della pagina di Milano di Affaritaliani.it, che la mia azienda (Esclusiva Srl) gestisce da oltre 10 anni, al mio amico e collaboratore più fidato, Federico Ughi.

Non posso negare che sia stata una scelta difficile. Così come è stata una scelta difficile la cessione, oggi, della quota di minoranza del giornale nazionale che avevo rilevato qualche tempo fa. Alla base di questa decisione ci sono molte valutazioni e vicende, ma non è il momento di parlarne. Quello che importa, oggi, è che Affari per me è il passato. Un passato glorioso.

Ricordo ancora quel giorno, dopo i mondiali del 2006, nel quale venni convocato dall’allora direttore Angelo Perrino, che mi fece letteralmente il colloquio… in bagno, perché il suo ufficio era occupato da non so chi o perché. Avevo una camicia scura, una giacca nera gessata che avevo comprato per l’occasione a 50 euro, e i jeans che accomodai sul bordo della vasca ingiallita, mentre parlavamo.

Ero già professionista, con un passato al Giorno in cronaca nera dall’hinterland. Ma l’online per me era qualcosa che masticavo da poco. Fumavo. Tantissimo, e oggi non più.

Ci ritrovavamo io, Alberto (Maggi) e Alessandro, il tecnico informatico, nella stanza dove si facevano le interviste perché c’era un dispositivo con tanto di tasto rosso da schiacciare per registrarle, e dove – appunto – c’era il comparto informatico ridotto a camera a gas da noi tre pazzi. Là sono nate cose incredibili, come quando Clementina Forleo incendiò il panorama politico annunciando che non gliene fregava niente delle minacce e che avrebbe depositato le intercettazioni del caso Unipol. O come quando assistetti in diretta ad Alberto Maggi che, intervistando Nicolò Ghedini, registrò la locuzione “utilizzatore finale” per Berlusconi. Preistoria.

Là, in quel luogo specifico e in quei tempi, Affaritaliani ha avuto il suo periodo d’oro. Sono tanti i colleghi che vorrei ricordare: eravamo oltre venti in quel grande stanzone. Tutti colleghi che poi sono andati in giro a fare altro, espulsi dagli anni della crisi e dalla fine di un’epoca. O semplicemente curiosi del mondo, che hanno fatto scelte di vita tutte di successo. Li ringrazio tutti, quei tanti ex, per il pezzo di vita insieme.

Io sono rimasto, pur andandomene. Un giorno di dicembre 2014 mi recai dall’allora amministratore delegato dicendo che avrei voluto creare un’azienda che gestisse la pagina di Milano, che già guidavo, senza alcun vincolo di dipendenza: il giornale avrebbe risparmiato il mio costo, non irrilevante, e la mia struttura avrebbe potuto ricercare sul mercato le risorse per fare un buon prodotto locale. E io non avrei avuto un capo, perché la dipendenza mi è sempre stata stretta.

Così è andata. Poi sono arrivati gli eventi, le acquisizioni aziendali, le nuove avventure, e ho passato il testimone operativo a un team che esiste ed opera ancora oggi con la massima diligenza. Io sono andato avanti a scrivere il mio commento quotidiano, a fare qualche battaglia, a metterci la faccia.

Ora ritengo che sia il momento di fare un passo avanti e di separare – a livello personale – le due cose. Io sono io: una persona che adora sperimentare e scrivere. Sono un imprenditore, con un’azienda che ormai è diventata (abbastanza) matura e che fa molte cose.

A breve sarò anche il direttore di un nuovo giornale. Una nuova sfida tutta personale di cui darò conto nei prossimi giorni, perché il passato è passato e certe cose vanno dette separatamente. Perché io sono soprattutto un uomo libero (oltre che liberale). Lo sono sempre stato, e lo sarò in futuro.

È per questo che le etichette mi stanno strette, soprattutto quando appartengono a media che non sento più nelle mie corde.

E dunque: grazie Affari, buona vita. Sperando che sia lunga (la tua e la mia, scaramanzie a parte).