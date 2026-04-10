Debutta MilanoQuotidiano.it diretto da Fabio Massa: politica, economia, cronaca e rumors

Come anticipato da Primaonline, Fabio Massa, dopo aver terminato la partecipazione in Affaritaliani (acquisito interamente da Marcello Antelmi) lancia un nuovo quotidiano.

Da lunedì 13 aprile debutta infatti online Milanoquotidiano.it sulla piattaforma informativa di nicolaporro.it, con la direzione di Fabio Massa, giornalista specializzato sui temi di Milano e della Lombardia.

Dell’ecosistema di nicolaporro.it fanno già parte Politico Quotidiano, diretto da Alessandro Sallusti, Economia e Logistica a cura di Bruno Dardani e Atlantico Quotidiano a cura di Federico Punzi. A questi si aggiungono i podcast Sette Vite di Hoara Borselli e Controverso di Lodovica Bulian.

“Milano è una città chiave per l’Italia – spiega in una nota Nicola Porro, conduttore e vicedirettore del Giornale – E’ fondamentale per la crescita del Paese, anche se purtroppo oggi si trova intrappolata tra la Procura e le piste ciclabili. E’ per questo che vogliamo raccontarla e vogliamo tirar fuori l’anima liberale della locomotiva del Paese. La sfida è quella di offrire una cronaca locale viva e frizzante sull’unica piattaforma dove questo è possibile, ovvero l’online”.

“Sarà una narrazione fattuale, che vuole essere senza sbavature ma soprattutto sui temi di attualità. Un team di una decina di giornalisti produrrà circa 15 contenuti al giorno, con approfondimenti di politica, economia e ovviamente la cronaca del day-by-day. Spazio anche ai rumors, che mi hanno sempre contraddistinto, e alle indiscrezioni dai Palazzi del potere”, commenta Fabio Massa.