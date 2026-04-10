Il Gruppo Athesia acquisisce quattro emittenti altoatesine

Gruppo Athesia acquisisce le partecipazioni di Bartls Holding Srl e di Bartl e Lukas Thaler nelle emittenti Die Antenne, Radio 2000, Radio Edelweiss e Stadtradio Bozen.

L’apposito accordo è stato firmato in questi giorni dalla famiglia Thaler e da Georg Ebner (foto), cdo del Gruppo Athesia a cui fanno capo i quotidiani Dolomiten (in lingua tedesca), Alto Adige, Il Trentino, l’Adige, Radio Dolomiti e le emittenti Radio Südtirol 1, Radio Tirol, Radio Italia Anni 60 (Trentino-Alto Adige).



A questo proposito, Lukas Thaler afferma in una nota: ‘Con questo passo si apre per le nostre emittenti una prospettiva di lungo periodo, solida e stabile. La collaborazione con il Gruppo Athesia offre nuove opportunità per sviluppare ulteriormente la nostra programmazione, rafforzare il nostro radicamento regionale e valorizzare ulteriormente le sinergie esistenti. Allo stesso tempo, mi preme sottolineare che tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno costruito e plasmato Radio 2000, Die Antenne Südtirol e Radio Edelweiss meritano grande rispetto e riconoscenza. Anche al nostro attuale team va il mio sincero ringraziamento’.



‘Da tempo entrambe le parti erano in dialogo su possibili forme di collaborazioni più approfondite. Per il Gruppo Athesia, si tratta di un passo coerente, poiché da molti anni il gruppo è attivo nel settore radio privata regionale. Attraverso lo sviluppo congiunto delle emittenti, Athesia intende garantire un’offerta mediatica credibile e al passo con i tempi per il futuro. I marchi e i programmi esistenti manterranno una chiara identità, beneficiando al contempo delle sinergie all’interno del gruppo. Con Lukas Thaler nel ruolo di amministratore delegato, continuità e stabilità risultano inoltre pienamente assicurate’, conclude il gruppo.