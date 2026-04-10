La minaccia è sempre più pericolosa, dice la società guidata da Dario Amodei. Amazon, Apple e Google tra i primi a usare il progetto

Anthropic annuncia l’avvio di Project Glasswing, una iniziativa che mira a usare l’intelligenza artificiale per prevenire gli attacchi informatici perpetrati con la stessa IA.

La notizia arriva in un momento di particolare esposizione per l’azienda che ha rifiutato di rimuovere i protocolli di sicurezza per scopi militari dalle IA che sviluppa, come richiesto dal Pentagono. Ed è di queste ore la notizia che ha superato i 30 miliardi di ricavi nel trimestre.

Azioni hacker con IA sempre più pericolose

Secondo Anthropic, “non passerà molto tempo” prima che le capacità di attacco tramite IA “si diffondano con gravi conseguenze, per l’economia, la sicurezza pubblica e nazionale”.

“Claude Mythos 2 Preview è un modello di frontiera generico, non ancora rilasciato, che rivela un dato di fatto inequivocabile” si legge sul blog dell’azienda. “I modelli di intelligenza artificiale hanno raggiunto un livello di capacità di programmazione tale da poter superare tutti, tranne gli esseri umani più esperti, nell’individuazione e nello sfruttamento delle vulnerabilità del software”.

Amazon, Microsoft e JpMorgan tra i primi utenti

Con il modello, l’azienda vuole dare ai suoi partner uno strumento di prevenzione degli attacchi hacker, che sempre più usano software automatizzati per scoprire bug e infiltrarsi nelle reti. Stando ad Anthropic, il modello ha già individuato migliaia di vulnerabilità sfruttabili, comprese falle di sicurezza riscontrate in ogni principale sistema operativo e browser web attualmente in commercio.

I primi a usare il modello di IA in anteprima saranno Amazon Aws, Apple e Google, insieme a Broadcom, Cisco, CrowdStrike, JpMorganChase, la Linux Foundation, Microsoft, Nvidia e Palo Alto Networks.