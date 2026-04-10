L’ira di Vespa per una battuta di Provenzano (Pd) scatena polemiche

Ieri sera a Porta a Porta si parla di politica. La discussione si accende e quando Provenzano si inserisce durante l’intervento del senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, il conduttore cercano di moderare il dibattito. «Stavamo interloquendo, è legittimo, siamo in uno studio democratico» – dice Provenzano -. «Vuol venire al posto mio?» chiede Vespa. «Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte» (indicando il posto dove siete il rappresentante di FdI, NDR).

La reazione di Vespa è furiosa: «Questo non glielo consento! Lei mi deve trovare una trasmissione, con quello che vedete in giro con la par condicio… Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare! La prego, adesso stia zitto! Lasci parlare gli altri».

Sulla vicenda hanno preso posizione quasi tutti i partiti. Qui di seguito alcune agenzie.

Pd: Vespa inaccettabile e sproporzionato

I componenti del Partito democratico nella commissione di Vigilanza Rai definiscono “inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno Vespa” contro il deputato del Pd, Peppe Provenzano, nella puntata di ieri di ‘Porta a Porta’. I Democratici, pur non entrando nel merito del dibattito, chiedono “alla Rai, azienda del Servizio pubblico, una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione. Comprendiamo il nervosismo nel Governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico”, concludono i Dem.

Vespa: per noi la par condicio una religione,



“Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto, dalle origini, della par condicio costantemente la sua forse stupida religione (In questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito). Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che trovino normale che l’onorevole Provenzano – che ha avuto un tempo di parola superiore al senatore Malan interrotto costantemente – rivolga la più grave delle offese a un giornalista che già prima che Provenzano nascesse aveva dimostrato quanto doveva in fatto di correttezza professionale”. E’ la replica Bruno Vespa alle critiche del Pd.

Bignami (Fdi): Provenzano esempio di Tv che immagina sinistra

“Ieri Provenzano ha sistematicamente interrotto il capogruppo Malan impedendogli di parlare. Qualsiasi conduttore all’ennesimo richiamo avrebbe fatto quel che ha fatto Bruno Vespa. Forse a forza di andare su La7 e in programmi smaccatamente faziosi la sinistra si è abituata e ritiene che sia normale interrompere, impedire di parlare e chiedere di cacciare chi non glielo lascia fare. Ed è così che immaginano la Rai. A Bruno Vespa, la cui storia professionale parla per lui, solidarietà e vicinanza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

Usigrai chiede intervento azienda

“Sta facendo il giro di web e social lo scatto d’ira di Bruno Vespa che si avvicina minaccioso all’onorevole Provenzano, ‘colpevole’ di una battuta sulla sua faziosità che, evidentemente, vista la reazione, deve aver colpito nel segno. Che Vespa da tempo si sia spogliato dei panni del giornalista per indossare quelli del tifoso del governo di turno è pacifico per chiunque. È inaccettabile però che i vertici Rai gli garantiscano uno status di intoccabile”.

Così l’Esecutivo Usigrai in un comunicato. “Dalle gaffe sui social, alle arringhe a difesa del governo sul caso Almasri (la Corte Penale internazionale la pensava in modo opposto), agli insulti agli attivisti della Global Sumud Flottilla, solo per citare i casi degli ultimi tempi. Il tutto profumatamente pagato con i soldi degli italiani (anche se la Rai non svela il compenso)”, conclude l’Usigrai.