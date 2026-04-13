A favore dell’ex presidente Coni 18 club su 20. No da Lazio e Verona, non contestando il nome, quanto piuttosto il metodo, con l’intenzione di affrontare questioni strutturali

La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l’assemblea dei club in corso a Milano.

Sono 18 i club che hanno appoggiato Malagò, scrive Ansa, contrarie solo Lazio e Verona.

Presa di posizione sul sistema, non sul nome

I due club non hanno votato formalmente contro, considerando che non c’è stata alcuna votazione per presentare la candidatura, ma non hanno firmato a favore di Malagò.

La posizione non riguarderebbe né il programma né la figura (Malagò nello specifico), quanto piuttosto il metodo normativo che regola l’intero sistema sportivo e calcistico, fondato su una legge del 1981, quella sul professionismo. Prima ancora di entrare nel merito dei nomi – senza mettere in discussione Malagò, l’intenzione sarebbe quella di affrontare le questioni strutturali.