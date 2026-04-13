Papa: simboli e parole religiose possono diventare linguaggi blasfemi di violenza e sopraffazione

Nel discorso alle autorità algerine, Leone XIV insiste, alla luce del moltiplicarsi dei conflitti, sull’urgenza di un cambio di passo. Invoca la promozione del dialogo, una maggiore giustizia tra i popoli, l’esercizio dell’autorità che eviti la logica del dominio.

“Qui, come in tutto il mondo, tendono a manifestarsi dinamiche opposte, di fondamentalismo o di secolarizzazione, per le quali molti perdono il senso autentico di Dio e della dignità di tutte le sue creature. Allora i simboli e le parole religiose possono diventare, da una parte, linguaggi blasfemi di violenza e sopraffazione, dall’altra, segni senza più significato, nel grande mercato di consumi che non saziano”.

Lo mette in guardia il Papa parlando alle autorità algerine e alla società civile. “Queste assurde polarizzazioni, però, – osserva Leone – non devono spaventarci. Vanno affrontate con intelligenza. Sono il segno che viviamo un tempo straordinario, di grande rinnovamento, nel quale chi tiene libero il cuore e desta la coscienza può attingere dalle grandi tradizioni spirituali e religiose nuove visioni della realtà e motivazioni incrollabili di impegno”.

Urge nuovo corso storia

“Oggi e’ più urgente che mai un nuovo corso della storia a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali”, ammonisce il Papa che sottolineacome “le drammatiche vicende storiche trascorse offrono al vostro Paese un particolare sguardo critico sugli equilibri mondiali. Se saprete entrare in dialogo con le istanze di tutti e solidarizzare con le sofferenze di tanti Paesi vicini e lontani, la vostra esperienza potrà contribuire a immaginare e a realizzare una maggiore giustizia fra i popoli”. Come? “Non moltiplicando incomprensioni e conflitti, ma rispettando la dignità di ognuno e lasciandovi toccare dal dolore altrui, potrete infatti diventare protagonisti di un nuovo corso della storia, oggi più urgente che mai, a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali”, la strada tracciata da Prevost tra gli applausi dei 1400 presenti.

Scandalo religione senza pietà e società senza solidarietà

‘Alle autorità algerine, chi domina sugli altri distrugge il mondo’ “Ingiusto è chi accumula ricchezze e resta indifferente agli altri. Questa visione della giustizia è semplice e radicale: riconosce nell’altro l’immagine di Dio. Una religione senza pietà e una vita sociale senza solidarietà sono uno scandalo agli occhi di Dio”. Denuncia il Papa. “Eppure, – osserva – molte società che si credono avanzate precipitano sempre più nella diseguaglianza e nell’esclusione. Le persone e le organizzazioni che dominano sugli altri – questo l’Africa lo sa bene – distruggono il mondo che l’Altissimo ha creato perché vivessimo insieme”.

foto Vatican News: Papa Leone XIV nel Centro convegni Djamaa el Djazair per il discorso alle autorità di Algeria



