Il ritorno dei Cesaroni è vincente. Staccati Arca e Dalmazio. Per Giletti finale da 8 (%)

Grande sfida tra le fiction di Rai1 e Canale 5 nella serata tv di lunedì 13 aprile. Vince facile ‘I Cesaroni: Il Ritorno’, con Claudio Amendola a brillare nel cast che supera ampiamente ‘La Buona Stella’, con Miriam Dalmazio e Francesco Arca. Sul podio sale l’ultima puntata de ‘Lo Stato delle Cose’, con Giletti che non è certo di rimanere in Rai anche nella prossima stagione.

Un’altra nuova fiction di produzione – ‘La buona stella’ – su Rai1 contro l’atteso ritorno de ‘I Cesaroni’ su Canale 5 in primo piano lunedì 13 aprile nella serata tv.

L’approfondimento – tra Iran, Trump, rivoluzioni ed evoluzioni politiche post Referendum, Garlasco, famiglia nel bosco – è stato al centro del confronto tra ‘Lo stato delle cose’ su Rai3, ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, mentre una versione replicante di ‘Torre di Babele’ (‘Album’) è andata in onda su La7.

Il film ‘The Transporter Legacy’ su Italia 1 e la seconda puntata stagionale dello show ‘The Floor’ con la inedita coppia Parego/Vagnato alla conduzione su Rai2 erano l’altra opzione ‘leggera’ principale assieme alla terza puntata di ‘GialappaShow’ su Tv8 e SkyUno.

In esclusiva su Dazn è andato in onda, infine, il match di Serie A tra Fiorentina e Lazio, terminato con la vittoria viola per uno a zero. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Buona partenza per Amendola e company, si difende ‘La buona Stella’

Su Canale 5 ‘I Cesaroni: Il ritorno’ con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli nel cast, ha riscosso 3,486 milioni di spettatori con uno share del 22,6%.

Su Rai1 la fiction ‘La buona stella’, con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Alessio Praticò, Elena Sophia Senise, Massimo De Santis, Corrado Tedeschi, Pino Torcasio ha conseguito 2,768 milioni e 16,2% di share.

Ok l’action di Italia 1, male Perego e Vagnato su Rai2

Su Italia1 la pellicola ‘The Transporter Legacy’ con Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana Pajković tra i protagonisti ha conseguito 913mila spettatori e 4,9%.

Su Rai2 il format ‘The Floor: ne rimarrà solo uno’ con Paola Perego e Gabriele Vagnato alla conduzione e 100 concorrenti da selezionare, ha conseguito 622mila spettatori e 3,9% di share.

Approfondimento: Giletti con Santoro distacca Porro e Boris Johnson

Su Rai3 l’ultima puntata stagionale de ‘Lo Stato delle cose’, con Massimo Giletti mattatore, Michele Santoro in avvio tra gli ospiti, Garlasco, la morte di David Rossi e la latitanza di Totò Riina a Malta tra i temi, è arrivata a 1,205 milioni di spettatori e 8%.

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro alla conduzione e tra i temi l’Iran, Trump, le tensioni politiche post referendum sulla giustizia, l’energia, e tra gli ospiti Boris Johnson, Alessandro Sallusti, Francesco Verderami, Maddalena Oliva, Andrea Giuricin, Maurizio Belpietro, Dario Bianchi, Simonetta Matone, Umberto Marcucci, Giuseppe Cruciani ha conseguito 658mila spettatori e 5,1% di share.

Su La7 ‘La Torre di Babele’ in versione Album (‘Il coraggio di vivere e di vincere’) con Corrado Augias alla conduzione, è arrivata a 704mila spettatori e il 3,7%.

Inoltre, su Tv8 la nuova puntata di ‘GialappaShow’, con Michele Foresta alla conduzione, ha riscosso 811mila spettatori e 5,2% di share al netto del risultato su SkyUno. Sul Nove la puntata fresca di ‘Little big Italy’ ha conseguito 469mila spettatori e 2,6% di share.

Scotti super in attesa de I Cesaroni, ma De Martino supera 5,1 milioni. Boom Gruber al 9,6%

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.608.000 spettatori e 22,2%, ‘Affari Tuoi’ a 5.105.000 spettatori e 23,7%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.052.000 spettatori e 19,3%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.578.000 spettatori e 26%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 2.061.000 spettatori e 9,6%.