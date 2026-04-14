Cdp presenta la lista per il Cda di Terna: Cuzzilla presidente, Monti ad

Indicati i nomi per i board di Terna e Fincantieri

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Terna.

Nel dettaglio, per Terna, alla presidenza è stato indicato Stefano Cuzzilla e come ad Pasqualino Monti. Nella lista anche Elisabetta Tromellini, Qinjing Shen, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori e Anna Lorusso.



Nella lista di candidati alla carica di sindaco, come sindaci effettivi figurano i nomi di Lorenzo Pozza e Lucia Foti Belligambi; come sindaci supplenti Lucrezia Iuliano e Antonello Lillo

Le liste verranno presentate da Cdp Reti, società controllata da Cdp e azionista diretta di Terna con una partecipazione pari al 29,85% del capitale sociale.

Chi è Pasqualino Monti

Indicato da Cdp alla carica di amministratore delegato di Terna, Monti è nato a Ischia (Napoli) il 28 aprile 1974. È laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e ha conseguito un master in Banking and Finance presso la Fondazione Cuoa.

Manager con consolidata esperienza nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture strategiche nazionali e di sistemi complessi in ambito regolato, il 28 aprile 2023 viene nominato ad di Enav (Ente nazionale assistenza al volo), società quotata partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal 2021 è commissario straordinario nominato dalla residenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di opere strategiche nazionali. Dal 2017 al 2025 è stato presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Dal 2011 al 2015 è stato presidente dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Dal 2013 al 2017 è stato presidente di Assoporti – Associazione dei porti italiani. È stato inoltre componente del Comitato esperti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Piano strategico della portualità e della logistica.

Ha ricoperto incarichi accademici, nel 2014 ha ricevuto l’International business award dalla National italian american foundation e nel 2022 la cittadinanza onoraria della Città di Palermo. È autore delle pubblicazioni “In mare controvento” (Mondadori, 2017) e “Vento dal Sud” (Guerini e Associati, 2021).

I sindaci per Fincantieri

Contestulamente è arrivata anche l’indicazione dei nominativi per il rinnovo del collegio sindacale di Fincantieri. Nella lista di candidati alla carica di sindaco, figurano Elena Cussigh e Antonello lillo come Sindaci effettivi; come sindaci supplenti Ottavio De Marco e Arianna Pennacchio.

La lista sarà presentata da CDP Equity S.p.A., società controllata da CDP e azionista diretta di Fincantieri con una partecipazione pari al 64,24% del capitale sociale.