Live, giochi e dirette nell’estate di Radio Italia e Alpitour

Per la prima volta coinvolto anche l’Egitto nel tour dell’emittente

Divertimento, musica, dirette radio e appuntamenti live in 5 strutture a firma Bravo e VOIhotels sono il menù per la partnership estiva tra Alpitour World e Radio Italia, che si rinnova per la settima volta.

Per la prima volta in Egitto

Oltre alle tappe in Sicilia, Sardegna e Puglia, quest’anno per la prima volta la collaborazione comprende anche una meta internazionale.

L’emittente radio infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto), con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti. In programma il 9 e il 10 giugno l’intervista e il live di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, in onda e in streaming sul sito il 12 giugno, ore 21.

Dal 29 giugno al 4 luglio, dal Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina), sono in programma le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18. Il 30 giugno l’intervista e il live di Clara (in onda il 3 luglio, ore 21).

Dal 6 all’11 luglio al VOI Arenella Resort di Siracusa, ci saranno le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. L’8 luglio intervista e live di Marco Masini, tramesso il 10 luglio, ore 21.

Dal 20 luglio al 1° agosto, da VOI Tanka Village di Villasimius, in Sardegna, sarà la volta di Mauro Marino e Francesca Leto, in diretta dalle 13 alle 16, e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18.

In programma il 22 luglio l’intervista e il live di Serena Brancale, tramessa il 24 luglio, ore 21, e il 29 luglio di Elettra Lamborghini, in onda e online il 31 luglio, ore 21.

In chiusura, dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini), torneranno le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Il 2 settembre ospite live Arisa, trasmessa il 4 settembre, ore 21.

Radio Italia, con una playlist dedicata, sarà colonna sonora anche sui voli Neos, la compagnia aerea di Alpitour World, che accompagneranno verso le destinazioni.

Tommaso Bertini, Chief Corporate & Tour Operating Marketing Office Alpitour World, ha dichiarato: Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh. Una scelta che ci permette di portare l’atmosfera di Radio Italia anche oltre i confini nazionali