Internazionali di Roma alla Rai? Non c’è ancora l’accordo con Sky. Spazio per Mediaset?

I tifosi di Sinner, Cobolli, Musetti e Berrettini non devono preoccuparsi. Gli Internazionali di Roma di tennis avranno certamente almeno un incontro al giorno trasmesso in chiaro, comprese la semifinale più attraente e la finale. Nell’accordo che Sky ha siglato con l’ATP, infatti, non è prevista la gestione esclusiva pay dell’evento.

La Rai era e rimane la candidata ideale per l’emissione free, ma non è più certo questo sviluppo.

La trattativa si allunga

Fino a pochi mesi fa l’accordo tra la Rai e la media company guidata da Andrea Duilio, veniva dato per scontato. Visto anche che il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ama avere come broadcaster la tv pubblica e l’ammiraglia Rai 1 in particolare, impegnati a raccontare le gesta dei nostri campioni.

Angelo Binaghi (Foto LaPresse)

Intervistato da Prima, l’ex contestatissimo direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, dava per probabilissimo un patto Rai/Sky sullo sport, perfino con un profilo più largo di quello riguardante gli incontri della prossima edizione del torneo al Foro Italico.

Ebbene, Petrecca è uscito olimpicamente di scena da Rai Sport, sostituito da Marco Lollobrigida e c’è da registrare che le cose non stanno andando come nelle previsioni.

Le altre opzioni

La trattativa con la tv pubblica è ancora aperta e non tutte le tessere del puzzle si stanno incastrando virtuosamente. Che ci sia di mezzo una questione economica o di ‘politica’ dei diritti tv, c’è quindi spazio per una soluzione diversa da quella che sembrava più ovvia.

E cioè che il tentativo di Jannik Sinner di vincere per la prima volta la finale sul centrale capitolino e restare (o ritornare, vediamo come andranno i tornei di Barcellona e Madrid per capire se in testa alla classifica ATP ci sarà il nostro campione o Carlos Alcaraz) numero uno del tennis mondiale, potrebbe essere trasmesso gratuitamente in versione free da un editore diverso da Viale Mazzini.

In pista c’è Mediaset, che – come è noto da tempo, in tema tennis e Sinner – con la propria strategia ‘opportunistica’ sui diritti tv dello sport ha appena siglato un accordo pluriennale per trasmettere otto partite a edizione delle prossime Nitto Finals.

In quel caso Mediaset ha battuto la concorrenza della Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025 e l’accordo era stato concluso con ATP Media, titolare dei diritti.

Stavolta l’interlocutore eventuale di Piersilvio Berlusconi è Sky, che però potrebbe perfino decidere di assolvere al proprio ‘obbligo’ di parziale emissione free della manifestazione destinando le partite a Tv8. Decisamente improbabile, a meno di colpi di scena clamorosi, appare invece la possibilità di un accordo con WBD per l’emissione sul Nove.