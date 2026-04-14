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Internazionali di Roma alla Rai? Non c’è ancora l’accordo con Sky. Spazio per Mediaset?

di Redazione PrimaOnline
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I tifosi di Sinner, Cobolli, Musetti e Berrettini non devono preoccuparsi. Gli Internazionali di Roma di tennis avranno certamente almeno un incontro al giorno trasmesso in chiaro, comprese la semifinale più attraente e la finale. Nell’accordo che Sky ha siglato con l’ATP, infatti, non è prevista la gestione esclusiva pay dell’evento.

La Rai era e rimane la candidata ideale per l’emissione free, ma non è più certo questo sviluppo.

La trattativa si allunga

Fino a pochi mesi fa l’accordo tra la Rai e la media company guidata da Andrea Duilio, veniva dato per scontato. Visto anche che il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ama avere come broadcaster la tv pubblica e l’ammiraglia Rai 1 in particolare, impegnati a raccontare le gesta dei nostri campioni.

Angelo Binaghi (Foto LaPresse)
Angelo Binaghi (Foto LaPresse)

Intervistato da Prima, l’ex contestatissimo direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, dava per probabilissimo un patto Rai/Sky sullo sport, perfino con un profilo più largo di quello riguardante gli incontri della prossima edizione del torneo al Foro Italico.

Ebbene, Petrecca è uscito olimpicamente di scena da Rai Sport, sostituito da Marco Lollobrigida e c’è da registrare che le cose non stanno andando come nelle previsioni.

Le altre opzioni

La trattativa con la tv pubblica è ancora aperta e non tutte le tessere del puzzle si stanno incastrando virtuosamente. Che ci sia di mezzo una questione economica o di ‘politica’ dei diritti tv, c’è quindi spazio per una soluzione diversa da quella che sembrava più ovvia.

E cioè che il tentativo di Jannik Sinner di vincere per la prima volta la finale sul centrale capitolino e restare (o ritornare, vediamo come andranno i tornei di Barcellona e Madrid per capire se in testa alla classifica ATP ci sarà il nostro campione o Carlos Alcaraz) numero uno del tennis mondiale, potrebbe essere trasmesso gratuitamente in versione free da un editore diverso da Viale Mazzini.

In pista c’è Mediaset, che – come è noto da tempo, in tema tennis e Sinner – con la propria strategia ‘opportunistica’ sui diritti tv dello sport ha appena siglato un accordo pluriennale per trasmettere otto partite a edizione delle prossime Nitto Finals.

In quel caso Mediaset ha battuto la concorrenza della Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025 e l’accordo era stato concluso con ATP Media, titolare dei diritti.

Stavolta l’interlocutore eventuale di Piersilvio Berlusconi è Sky, che però potrebbe perfino decidere di assolvere al proprio ‘obbligo’ di parziale emissione free della manifestazione destinando le partite a Tv8. Decisamente improbabile, a meno di colpi di scena clamorosi, appare invece la possibilità di un accordo con WBD per l’emissione sul Nove.

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