Bezos-Musk, si riaccendo la sfida: Amazon compra la rivale di Starlink

Il colosso dell’eCommerce accelera sulla banda larga satellitare acquisendo per 11,6 miliardi Globalstar e cercando di ridurre il divario dalla società spaziale del miliardario

Nuovo capitolo nella sfida tra Jeff Bezos ed Elon Musk. Amazon ha acquistato per circa 11,6 miliardi di dollari Globalstar, la maggiore rivale di Starlink, in un’operazione che riaccende la battaglia ‘spaziale’ fra i due uomini più ricchi al mondo.

Settore e mercato in espansione

La mossa coincide con le grandi manovre all’interno dell’industria satellitare per individuare soluzioni per offrire connettività agli aerei e ai cellulari, anticipando quello che si presume sarà un enorme mercato nei prossimi anni.

Amazon intende entrare nel 2028 nel mercato direct-to-device, che al momento vede come leader SpaceX e Midland. La società di Musk si è alleata con T-Mobile per offrire connettività tramite i satelliti Starlink nelle aree senza il tradizionale servizio cellulare. Midland invece ha raggiunto accordi con At&t e Verizon ma è ancora nelle fasi iniziali del lancio della sua rete di satelliti.

Potenziamento per Leo

L’acquisizione consente ad Amazon di rafforzare Leo, la sua divisione di connettività satellitare che è in diretta concorrenza con Starlink, anche se decisamente indietro in termini di posizionamento dei satelliti in orbita. Attualmente ne conta infatti poche centinaia rispetto ai 9.000 di Starlink.



“Leo è rimasta indietro rispetto a Starlink nel settore della banda larga satellitare. L’acquisizione di Globalstar le consente di recuperare terreno”, hanno osservato alcuni analisti.

Globalstar infatti gestisce una rete di satelliti che supporta le funzionalità di connessione satellitare di Apple per gli iPhone, consentendo l’invio di messaggi e la richiesta di assistenza anche in aree dove non è disponibile la copertura cellulare.

Le nozze non dovrebbero incontrare difficoltà regolatorie. Il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, si è infatti detto aperto alla transazione perché porta alla nascita di un nuovo competitor in un mercato emergente.

